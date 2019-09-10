الكشف عن وجهة ميسي المقبلة









قالت تقارير إعلامية أن نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق؛ ديفيد بيكهام؛ قد أبدى أهتمام كبير بضم الاسطورة ليونيل ميسي إلى صفوف فريقه "انتر ميامي" والذي يلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم.





وقال صحفي يدعى تشافي كامبوس في رايدو كتالونيا؛ بأن ليونيل ميسي على علم بأهتمام ديفيد بيكهام بالحصول على خدماته ولكنه حتى الان لم يتحدث مع أي شخص من المقربين منه حول رأيه في الذهاب إلى الدوري الأمريكي في يوم من الايام.





وفي السياق ذاته؛ كشف بعض الصحفيين الأسبان عن كون ميسي لا يرغب في أن يختم مسيرته في برشلونة؛ بل يرغب في خوض تحدي جديد في بلد أخرى في غضون ثلاث سنوات من الان علي أقصى تقدير.





وفي الجهة المقابلة؛ يريد برشلونة الحفاظ علي نجم للفريق بأي شكل من الاشكال؛ حتى أن برشلونة يريد أن يقدم عرض مدى الحياة إلى ليونيل ميسي من أجل إقناعه بالاستمرار في صفوف البلوجرانا لأطول فترة ممكنة.





الجدير بالذكر أن ليونيل ميسي سيعود لقائمة صفوف برشلونة من جديد خلال مباراة فالنسيا يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم