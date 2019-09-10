مساعدات مالية وتوفير فرص عمل وعلاج وإعادة مزاولة نشاط صيدلية بالدقهلية

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وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على صرف مساعدات مالية فورية لعدد 11 حالة من المواطنين وادراجهم في برنامج تكافل وكرامة، وطلب من السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمهم في برنامج تكافل وكرامة وصرف معاشات شهرية مؤقته لحين انتهاء إجراءات المعاش الدائم.



ووجه محافظ الدقهلية لأحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير 4 فرص عمل في القطاع الخاص لأربعة من المواطنين على ان يتم تسليمهم العمل في أسرع وقت ممكن مراعاة لظروفهم العائلية والاقتصادية.



وكلف شاروبيم الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالتنسيق مع التأمين الصحي لإعداد تقرير طبي لطفله تحتاج الي عملية في القلب لعرضه علي الدكتور مجدي يعقوب لإجراء العملية بعد أن تقدمت والدة الطفلة بطلب لإجراء عملية في القلب لابنتها.



ووجه محافظ الدقهلية للدكتورة هدي بلاط مدير عام التنمية البشرية بالتواصل مع أحد الجمعيات الخيرية للتكفل بإجراء عملية زراعة قوقعة لأحد الأطفال بعد ان تقدم أحد المواطنين بطلب زراعة قوقعه لابنه الذي لم يبلغ من العمر 6 سنوات.، جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده محافظ الدقهلية اليوم واستمع فيه الي مطالبهم الاجتماعية والمادية.



تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لفحص أوراق قطعة أرض مملوكة لأحد المواطنين بحوض الزعفران



وفى ذات السياق شكل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية لجنة برئاسة الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة لفحص جميع أوراق قطعة أرض مملوكة لأحد المواطنين بحوض الزعفران التابع لمركز ومدينة المنصورة واحالة جميع المقصرين إلى التحقيق.



كما قرر محافظ الدقهلية إحالة إحدى الموظفات بالإدارة العامة للشئون القانونية للتحقيق ونقلها خارج المحافظة لتسريبها أحد المستندات الرسميه التي تتعلق بقطعة الأرض،وشدد على رؤساء المدن ووكلاء الوزارة بعدم تداول أي اوراق رسمية مع المواطنين نهائيًا ومحاسبة من يثبت عليه ذلك.



ووجه محافظ الدقهلية لرئيس مركز ومدينة المنصورة عدم إصدار أي ترخيص في منطقة الزعفران وابن زيد إلا بعد تسجيل عقد الملكية بالشهر القاري ولا يتم قبول أي أوراق ملكية عليها صحة ونفاذ بدونه أو إصدار أي ترخيص لها حفاظًا على حقوق المواطنين.



جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده محافظ الدقهلية اليوم بعد أن استمع إلى شكوى أحد المواطنين يتضرر فيها من قيام مجلس مدينة المنصورة بإصدار ترخيص لأحد المواطنين علي قطعته الخاصه به بصحة تنفيذ بدون أن يكون العقد مسجل شهر عقاري ورفض اصدار ترخيص له على الرغم من أن عقد الملكية الخاص به مسجل شهر عقاري وشبهة وجود تلاعب.



محافظ الدقهلية يوافق على إعادة مزاولة النشاط لصيدلية بدكرنس



وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على إعادة تشغيل وممارسة النشاط لصيدلية بكفر أبو علي التابع لمركز دكرنس لانقضاء مدة الغلق الإداري التي صدرت لها.



وقال محافظ الدقهلية إن الصيدلية قد صدر لها قرارا بغلقها بتاريخ 21 نوفمر 2017 لعدم تعيين مدير صيدلي مسئول بناءا على تقرير المرور لإدارة التفتيش الصيدلي على عدد من الصيدليات بنطاق المركز، والذي قضى بإيقاف تشغيلها لمدة شهر بسبب عدم تعيين مدير صيدلي.



ومن جهته قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة إن مالك الصيدلية تقدم بطلب لإعادة التشغيل، وبعد التأكد من تلافي أسباب الغلق وتعيين مدير مسؤول وانقضاء فترة الغلق المقررة، وافق محافظ الدقهلية على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة تشغيل الصيدلية المذكورة، مؤكدا أنه لا تهاون مع المخالفين والمقصرين.

