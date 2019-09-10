رسميا.. محمود فتح الله يعلن اعتزال كرة القدم

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أعلن محمود فتح الله مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن اعتزال ممارسة لعبة كرة القدم، بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.



وجاء قرار فتح الله، عقب رفضه اللعب بدوري القسم الثاني، بعدما فشل في الحصول على عرض مناسب من فرق الدوري الممتاز، للتواجد ضمن صفوفها خلال الموسم الجديد.



وتلقى فتح الله، عدد من العروض العربية أبرزها بالدوري اللبناني، بجانب عروضا من دوري القسم الثاني، إلا أنه فضل تعليق حذائه والاكتفاء بما قدمه بالملاعب المصرية.



وكان فتح الله بدأ مسيرته، في نادي غزل المحلة قبل الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، ليسطع نجمه وبريقه في سماءالكرة المصرية، وينضم لصفوف المنتخب الوطني واللعب بشكل أساسي تحت قيادة حسن شحاته المدير الفني التاريخي، ونجح في التتويج بالعديد من الألقاب القارية.



وحقق فتح الله مع القلعة البيضاء لقب كأس مصر 3 مرات، فيما حقق لقب بطولة الأمم الأفريقية مرتين عامي 2008 و2010.



وانضم محمود فتح الله، الموسم الماضي إلى صفوف فريق النجوم إف سي، قبل أن يهبط الفريق للقسم الثاني برفقة بتروجيت والداخلية.



