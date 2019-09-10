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نجم يوفنتوس يتبرأ من وكيله ويحسم مصيره مع البيانكونيري

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:31 م
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نجم يوفنتوس يتبرأ من وكيله ويحسم مصيره مع البيانكونيري
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عمر عبدالعزيز
 
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حسم النجم الدولي البرازيلي دوجلاس كوستا، جناح فريق يوفنتوس الإيطالي، مصيره مع السيدة العجوز، بعد شائعات قرب رحيله.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تبرأ جناح يوفنتوس دوجلاس كوستا من التصريحات التي أدلى بها من زعم أنه وكيل أعماله، وادعى خلالها بأن صاحب الـ28 عامًا كان قريبًا من الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.

وعبر حسابه الرسمي على وموقع "إنستجرام"، قال كوستا: "أكتب هذا لأنفي الأخبار التي لا أساس لها والتي نشرت اليوم والتي تقول أنني كنت أتعامل مع بعض الأندية خلال الميركاتو الأخير".

وأضاف النجم البرازيلي، ولاعب بايرن ميونيخ الألماني السابق: "منذ بداية الموسم، كنت واضحًا أنني أردت البقاء هنا للفوز بالألقاب ودفع دمي لقميص يوفنتوس".

وواصل: "جونيور ميندوزا هو الوكيل الوحيد لي وهو الشخص الوحيد المخول بالتعامل معي. شكرا لكم على اهتمامكم".

وتابع: "يذكر ان تصريح منسوب لشخص يقال انه وكيل اعماله يفيد بان دوجلاس قد تفاوض مع مانشستر يونايتد هذا الصيف".

وكان جيوفاني برانشيني، قد أوضح أنه تلقى عرضًا لا يُقاوم من قبل نائب المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودوارد، إلا أن المدرب الإيطالي الجديد ماوريسيو ساري كان له رأي آخر، ما دفع إدارة البيانكونيري لرفض العرض الإنجليزي.
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المزيد عن: يوفنتوس مانشستر يونايتد كوستا دوجلاس كوستا تصريحات يوفنتوس
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