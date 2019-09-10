"المالية": بطاقة ميزة الإلكترونية بها مميزات موجهة خصيصا لموظفي الدولة

أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من أول سبتمبر الحالى، إجراءات استبدال ما يقرب من ٥ ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت "ميزة" .





والبنوك العشرة المشتركة هم بنوك "مصر، والأهلى، والتعمير والإسكان، والعربى الإفريقى الدولى، والإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى".

قال حمدي حسني، مدير وحدة الدفع الالكتروني بوزارة المالية، إن منظومة الدفع الالكتروني بدأت في وزارة المالية منذ سنوات طويلة، وبدأ تطبيقها بالتحديد في 2007 على عدة مراحل، وفي 2017 أصبح جميع العاملين في الدولة يحملون بطاقات الكترونية، يستطيعوا من خلال هذه البطاقات الحصول على جميع مستحقاتهم الحكومية، لافتَا إلى أن تعداد هؤلاء الموظفين يقارب الـ5 مليون موظف.وتابع مدير وحدة الدفع الإلكترونية بوزارة المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن وزارة المالية تسعى دائمًا للتطوير وتحسين الأداء، وفي هذا الإطار تم الإنتقال لمرحلة جديدة تتمثل في إصدار البطاقة الموحدة التي تحمل شعار الشبكة الوطنية "ميزة"، وتم عقد مؤتمر اليوم حول هذا الأمر، لتعريف الجهات الإدارية المخاطبة بهذا الامر، بما تحمله البطاقة الجديدة من مميزات عديدة، وأثر ذلك على الاقتصاد القومي.وأضاف مدير وحدة الدفع الإلكترونية بوزارة المالية، أن بطافة ميزة الجديدة مخصصة لصرف مستحقات العاملين في الدولة، ولن تتداول في البنوك لغير الموظفين بالدولة، ويقتصر العمل بها لموظفين الدولة، وبها مميزات موجهة خصيصًا لموظفي الدولة، فيستطيع الموظف من خلال هذه البطاقة الحصول على راتبه مسبقًا، وهذا من أهم مميزات البطاقة.ولفت مدير وحدة الدفع الإلكترونية بوزارة المالية، إلى أن الموظف من الممكن أن يستفيد من راتبه كمشتريات وليس كسحب نقدي، ولن تفرض على الموظف أي رسوم على البطاقة، وسيحصل الموظف على هذه البطاقة مجانًا، ولن يتحمل أي أعباء مادية على أي اضافة مالية على الاطلاق، ويستطيع الاستعلام عن رصيد من خلال ماكينات الـ "ATM" التابعة للبنك الذي أصدر البطاقة مجانًا، ولن يتحمل مصاريف سنويًا أو نصف سنويًا أو ربع سنوية، أو أي شيء على الاطلاق.