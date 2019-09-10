برنامج جديد لإدارة المخلفات.. مسؤول بالبيئة يكشف التفاصيل (فيديو)

قال الدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، إن البرنامج يعتبر من أوائل البرامج التي تمت من أجل إدارة المخلفات الصلبة؛ لذلك سمي بالبرنامج الوطني، مشيًرا إلى أن البرنامج بقيمة 71.9 مليون يورو؛ بدعم من جهات دولية مانحة، مثل بنك "التعمير الألماني" والاتحاد الأوروبي المتمثل في المعونة السويسرية فضلًا مشاركة الحكومة المصرية.





وأضاف "الظنان" خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن البرنامج يعمل في 4 محافظات هم: كفر الشيخ، وقنا، وأسيوط، والغربية كمرحلة أولى، لافتًا إلى أن البرنامج تابع لوزارة البيئة.





وأوضح مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة أن البرنامج يستهدف إعادة هيكلة قطاع المخلفات في 4 محافظات كمرحلة أولى، وخلق كيان مؤسسي لتنظيم إدارة المخلفات في مصر، بالإضافة إلى إنشاء إدارات قادرة على إدارة منظومة المخلفات في 4 محافظات.





وأشار إلى أن البرنامج يعمل من خلال مكون فني واستثماري، وهناك دعم فني للمحافظات المنفذ فيها المشروع لدراسة البنية التحتية للمحافظات، متابعًا: "نعمل في المرحلة الثالثة من البرنامج الآن".





ولفت إلى أن لديه استشاريين دوليين في المحافظات الأربع لدراسة البنية التحتية للمحافظات، بهدف تقديم الدعم الفني، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح حريص على صحة المواطن المصري؛ لذلك أصدر توجيهات لوزارة البيئة بتنفيذ خطة متكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة في مصر بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والإنتاج الحربي والمالية والتخطيط.





وتابع مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة: "وزارة البيئة وضعت مخططات رئيسية لـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع جهاز إدارة المخلفات، حيث تم إنشاء منظومة مكونة من 3 برامج لإدارة متكاملة للمخلفات الصلبة".





ونوه إلى أن هناك تكليفًا رئاسيًا بإدماج القطاع غير الرسمي في المنظومة"، لافتًا إلى أن هناك دراسة يعمل عليها الجهاز توضح طريقة الإدماج.





ولفت إلى أن قطاع القمامة غير الرسمي "فعال" لكنه غير منظم، ووزير البيئة اجتمعت مع القائمين على المنظومة، ومنهم من استجاب لتلك المبادرات، معلقًا: "الناس عايزة تشتغل".





واستطرد قائلًا: تحاورنا مع جامعي القمامة لإدخالهم في منظومة إدارة المخلفات الصلبة أكثر من مرة، وكل اللقاءات إيجابية"، لافتا إلى أن جامعي القمامة في انتظار رؤية ثمار المنظومة الجديدة في الـ 4 محافظات.



