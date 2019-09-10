مكرم أحمد يكشف مخطط أمريكا الفضائي: نحن في مرحلة استعمار (فيديو)





قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن أمريكا تسعى للسيطرة على الفضاء للاستفادة من موارده والهيمنة على الأرض.وأضاف "أحمد"، خلال حواره مع برنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء، أن إيران تسعى للدخول طرفًا في سباق حرب الفضاء؛ لتعزيز موقفها في التفاوض مع أمريكا في القضايا المختلفة.وكشف عن مخاطر "حرب النجوم" على الواقع، قائلًا إن أكثر مخاطرها هو استنفاذ ثروات البلاد، وإنفاق مليارات الدولارات على أسلحة لم تستخدم، متابعًا: "سيحدث مثل موضوع الردع المتبادل، كل ما حدث هو إنفاق ملياات الدولارات على الفاضي وكان يمكن إنفاقها في موضوعات تفيد البشرية".وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن "حرب الفضاء" تكلف مليارات الدولارات في إعداد الأسلحة التي لا تعود بالفائدة على البشرية، لافتًا إلى أن الهند قوة عظمى تنفق على الأبحاث كثيرًا، ووتوافر لها الإمكانيات التي تمكنها من الدخول في سباق حرب الفضاء.وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن استعمار الفضاء له عنصرين؛ عنصر عسكري، وعنصر اقتصادي، متابعًا: "أعتقد أن العنصر الاقتصادي موجود لدى كل الأطراف"، لافتًا إلى أن الصين وروسيا يشكلان منافس قوي جدًا للولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف "محمد"، أن هناك خوف أمريكي من الصين، موضحًا أن أمريكا تتصور أنه من الضروري أن تعود إلى القمر مرة أخرى، متابعًا: "نحن داخلين على مرحلة جديدة وهي مرحلة استعمار الفضاء".ولفت رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن التقارير العلمية تؤكد أن هناك ثروات هائلة في الفضاء، وأن أمريكا تسعى للسيطرة عليها.وذكر "أحمد"، أن هناك فكرة جديدة يتم تسويقها بشأن استعمار الفضاء مثلما كان يحدث على الأرض في عصور وسنوات سابقة.وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "من الممكن أن نرى معسكرت عسكرية في الفضاء في القريب"، مؤكدًا أن ذلك لم يستغرق وقتًا طويلًا، لافتًا إلى أن بعض الدول استطاعت إقامة محطات ثابتة في الفضاء؛ ساعدت على الوصول للفضاء، وتطوير تكنلوجيا الوصول للفضاء، كما شكلت مراحل هامة جدًا.