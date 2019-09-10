مريض نفسي وفاشل.. حكاية ممدوح حمزة في سطور

كشفت مصادر، حكاية المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، موضحة أن لا يعمل شئ في حياته، غير أنه يدعي النجاح والتميز الفريد في الإستشارات الهندسية.





وتابعت المصادر: "طب يا ممدوح ما أنت كل ما تدخل في مشروع بتفشل وبشهادة كل الناس المتخصصة.. في أسوان خربت الدنيا وعملت مخالفات هندسة غير مسبوقة واتسحب منك المشروع.. وكل المشاريع اللى دخلتها مع أي جهة في الدولة اتسببت في أخطاء هندسية واتسحبت منك والكلام ده كله أيام نظام مبارك اللي جمعت ثروتك أيامه بالملايين ومصدعنا أنك كنت ضده.. بطل نفاق.. يعني أنت فاشل من زمان مش زي مابتقول أن الدولة متعمدة تهمشك".





ممدوح حمزة مريض نفسي بمرض العظمة ويهذي بعبارات غير مفهومة





ولفتت المصادر، إلى أن ممدوح حمزة مريض نفسي، بمرض العظمة ويهذي بعبارات غير مفهومة، ويعتبر نفسه، أنه الوحيد الذي يفهم في المشروعات والاستشارات الهندسية، وبينتقد كل المشاريع التي تنفذها الدولة من زاوية عدم جدواها أو عورها من الجانب الهندسي.





وتابعت: "طيب لما هي كدة، ليه قدمت في كل المشروعات دي رسميا ومن الباطن يعني ما تبقى فيها ما تبقي عايز تخفيها.. وبعدين إنت عمال تتسول في كل الدول العربية والأجنبية عشان تعمل شغل والكل بيرفضك من على الباب من غير مايناقشك في التصميمات.. طيب بتشتكي ليه أن الدولة في مصر مابتخدش بآرائك الهندسية الفذة.. أهو طلعت فاشل بشهادة الأجانب.





وأضافت: "حالة الهزيان والجنون تسيطر على ممدوح حمزة ويتمنى إسناد أي مشروع قومی له ولما بيفشل كالعادة يقعد يطلع إشاعات وإدعاءات ويهرتل ويقول أنه مالوش لازمة.. وبعدين البلونة بتاعة أنك بتقدم إستشارات مجانية أتكشفت من زمان من أيام أسوان والكل فهمها جوة وبرة مصر وعلشان كدة أعمالك كلها بتترفض".