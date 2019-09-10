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صدمة لجماهير برشلونة بشأن ميسي

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:34 م
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صدمة لجماهير برشلونة بشأن ميسي
ميسي
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محمد علي
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم؛ بأن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة لن يستمر في صفوف برشلونة حتى نهاية مسيرته مع كرة القدم؛ حيث يخطك اللاعب للذهاب إلي مكان ٱخر بعد ثلاث سنوات من الان. 

وقال سيكي رودريجيز وهو صحفي في إذاعة "أوند سيرو" بأن ليونيل ميسي سوف يغادر برشلونة في غضون ثلاث أعوام من الآن ولا أحد يعرف الي أين سيذهب ليونيل ميسي بعد ذلك؛ ولكنه بكل تأكيد لن يكمل في برشلونة حتى يومه الأخير في كرة القدم. 

ويذكر أن تقارير ضحفية إسبانية قالت أن نادي برشلونة يخطط من أجل أن يقدم عرض لميسي من أجل أن يوافق الأخير علي تجديد عقده مع النادي مقابل حصوله علي راتب يجعله يستمر عدحتى نهاية عقده مع للفريق الكتالوني.

وذكرت الصحف الإسبانية أن عقد ميسي الحالي مع الفريق ينتهي في شهر يونيو المقبل ومن الممكن أن يتم تمديده لمدة عام آخر؛ ولكن برشلونة يخطط من أجل أن يقدم عقد جديد لميسي مدى الحياة بمعنى أن يستمر ليونيل مع النادي حتى ختام مسيرته في كرة القدم. 

يذكر أن ليونيل ميسي قد يشارك لأول مرة هذا الموسم رفقة برشلونة في مباراة فالنسيا في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الاسباني وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في بداية الموسم.
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