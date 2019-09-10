711مليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال تعاملات الثلاثاء
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:16 م
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نيفين سمير
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سجل حجم التداول على الأسهم بالبورصة المصرية اليوم نحو 125.8 مليون ورقة مالية بقيمة 711 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.8 ألف عملية لعدد 167 شركة، وارتفعت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة ، وتراجعت 46 شركة، وإستقرت مستويات 38 شركة.
مؤشرات البورصة المصرية
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 14956 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2190 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 18200 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 5534 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 556 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1481 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليغلق عند عند مستوى 461 نقطة.
البورصة تخسر 22.9 مليار جنيه
فقد راس المال السوقي للبورصة اليوم نحو 22.9 مليار ليغلق عند مستوي 751.5 مليار جنيه بعد أن تم شطب أسهم شركة جلوبال تليكوم من البورصة والتي كان رأسمالها يبلغ 20 مليار جنيه
تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 28.7 مليون جنيه، 234 ألف جنيه، 19.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.8 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، 21.9 مليون جنيه، على التوالى.
وإستحوذت تعاملات المصريين 64.89% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.72%، والعرب على 10.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.92%
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