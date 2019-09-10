ماهي البطاقات "الاتلامسية".. تتوافر في كارت "ميزة" لصرف الرواتب الحكومية

تعمم وزارة المالية حاليًا بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت "ميزة" لصرف الرواتب وتتميز أنها بطاقات ذات شرائح ذكية مؤمنة لا تلامسية توفر كل الخدمات البنكية، وذلك بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، إجراءات استبدال ما يقرب من ٥ ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين فى إطار خطة الدولة نحو التحول إلى المجتمع الرقمى وتحقيق أهداف الشمول المالى.





ماهي البطاقة الاتلامسية

البطاقة الاتلامسية هى نفسها البطاقة البنكية العادية ولكنها يضاف لها ميزة إمكانية الدفع إلكترونيًا عند بعد دون تمرير الكارت داخل ماكينة الدفع باستخدام (RFID أو (NFC والتي تتيـح للشـريحة المدمجـة التواصل مع الهوائي الموجود في نقـاط البيـع الإلكترونية من خلال مسـافة قريبـة لإتمام عملية الشـراء بطريقـة أمنة، مثلما نشهد في إشتراكات مترو الأنفاق الجديدة.





تاريخ إصدارها في مصر

أعلن البنك المركزي التعليمات الخاصة بإصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية اللا تلامسية داخل مصر، في يونيو الماضي، وتتضمن التعليمات ما يسمى بـ Near communication“NFC“ وهو الاتصـال فـي نطـاق قريـب مـن خلال مجموعـة مـن بروتوكـولات التواصـل والتـي تمكـن جهازيـن أو أداتيـن للتواصـل عبـر نطـاق قريـب لا يتعـدى 4 سنتيمتر.





وتفعيل خدمة الكود الآمن الـذي يتـم إرسـاله للعميـل سـواء كان كـود ثابـت أو متغيـر سـواء عبـر رسـاله نصيـة أو من خلال أجهزة التشـفير وذلـك كعامـل تأميـن إضافـي يمكـن اسـتخدامه فـي حالـه اسـتخدام أداة الدفـع للشـراء عبـر الإنترنـت.





ويتولي مجلس إدارة البنك مســئولية اعتمــاد إســتراتيجية العمــل المعــدة مــن قبــل الإدارة العليا بالبنـك، واتخـاذ قـرار إسـتراتيجي واضـح بشـأن رغبـة البنـك في تقديـم خدمـات الدفـع باسـتخدام المدفوعـات الإلكترونيـة اللاتلامسـية ""Contactless Payments مـن عدمـه، وبصفـة خاصـة يجـب علـى مجلـس الإدارة التأكـد من التالي:





1- توافق خطط خدمات الدفع باستخدام تلك البطاقات مع الأهداف الإستراتيجية للبنك.





2- تحليل المخاطر الخاصة بتلك الخدمات. إعداد إجراءات مناسبة لمراقبة المخاطر والحد منها.





3- المراجعــة المســتمرة لتقييــم نتائــج خدمــات الدفــع باســتخدام المدفوعــات اللاتلامســية وفقـًـا للخطــط والأهــداف المحــددة.





4- قيـام البنـك بوضـع سياسـة مخاطـر تخـص الشـركات المشـتركة بالخدمـة ودراسـة المخاطـر المرتبطـة بـ (رد العمليات Refunds. الاحتيال Fraud، عمليات الإعتراض Disputes).





استخدام الكروت "لا تلامسية" في كل دول العالم

كشفت شركة فيزا وماستر كارد العالميتان لإصدار الكروت البنكية عن أنه بدءًا من مايو الجاري فى عدد من مناطق العالم، من بينها مصر، على أن تدعم كل الكروت الجديدة التى تصدرها لصالح البنوك خاصية اللا تلامسية.





و الشركتين أرسلتا تعليمات للبنوك بأن تكون البطاقات الجديدة التى يتم إصدارها بدءًا من مايو 2019 تدعم خاصية اللا تلامسية، وهي ضوابط حديثة تطبق بجميع دول العالم التى تتواجد بها.









مميزات البطاقات اللاتلامسية بالآتي:

1- الحد من انتقال العدوي والفيروسات من خلال البطاقات البنكية لانها يتم التعامل بها بيد العميل فقط ولا يحتاج لإعطائها لأى شخص لإتمام العملية البنكية.





2- سرعة تسديد المشتريات، خاصة في الأماكن المزدحمة عن بعد دون إدخال الكارت داخل الماكينة لدى التجار.





3- استخدامها في سداد بعض المشتريات الصغيرة مثل المطاعم والمواصلات والمترو والجراشات.





4- ارسال البنك رسالة نصية على هاتف العميل بعد إتمام كل حركة باستخدام الكارت .

5- تختلف حدود السداد اليومي باستخدام الكارت اللاتلامسي من بنك لآخر.





6- لا يطلب البنك من العميل إدخال الرقم السري في سداد المشتريات المنخفضة فقط.





7- في حال فقد البطاقة يتم إيقافها مباشرة بعد اتصال العميل بخدمة الخط الساخن.





8- يستطيع أي عميل إصدار كارت مدفوع مقدما لا تلامسيا دون شرط امتلاكه حساب بنكي.





9- تتيح البنوك للعملاء السابقين استبدال بطاقاتهم بالبطاقات اللاتلامسية الجديدة.





10- جميع ماكينات البيع لدى التجار مؤهلة للتعامل مع الكروت اللاتلامسية.