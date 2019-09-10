الأردن يطالب بالإفراج الفوري عن أردنيين اعتقلتهما السلطات الإسرائيلية
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، أنها تعمل من خلال جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لإطلاق سراح الأردنيين عبدالرحمن مرعي وهبة عبدالباقي اللذين اعتقلتهما السلطات الإسرائيلية بعد عبورهما جسر الملك حسين.
وقال الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة: إن الوزارة تواصل جهودها للإفراج عن المعتقلين، وتتابع تفاصيل الاعتقال والتهم الموجهة لهما ومجريات التحقيقات وضمان حقوقهما القانونية.
وأوضح أن القنصل الأردني في تل أبيب زار عبدالرحمن مرعي في مركز احتجازه لمتابعة القضية وتقديم الإسناد له والاطلاع على ظروف الاحتجاز.
وتابع أن شقيقة هبة عبدالباقي تمكنت الثلاثاء من العودة إلى أراضي الأردن عبر جسر الملك حسين بعد متابعة الوزارة موضوع منعها من المغادرة.
وشدد على أن الوزارة تتابع بشكل مستمر ومكثف ويومي كل ما يتعلق بمن يتم اعتقالهم وكذلك الأردنيين في السجون الإسرائيلية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إن "الوزارة تواصل جهودها للإفراج عن المعتقلين، واستدعت اليوم السفير الإسرائيلي في عمان للمطالبة بالإفراج الفوري عنهما، وإعلام الوزارة بكافة تفاصيل الاعتقال والتهم الموجهة لهما ومجريات التحقيقات وضمان حقوقهما القانونية".
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