آخرها استعراض موهبتها الغنائية.. 5 مواقف خطفت فيها "مكة" الأضواء من "محمد صلاح"
2-الاحتفال بلقب دوري أبطال أوروبا:
خطفت "مكة" الأنظار مرة أخري ولكن هذه المرة بعد دخولها ووالدتها ملعب "واندا ميتروبوليتانو" للإحتفال مع النجم المصرى محمد صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد فوز الريدز على توتنهام الإنجليزي في المباراة النهائية، واستحوذت الطفلة على اهتمام إعلامي كبير خاصة وأن والدها أحد أهم أسباب تتويج الريدز بلقب البطولة الأوروبية.
3-"مكة" تخطف الأنظار في حفل زفاف:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لـ مكة محمد صلاح خلال تواجدها في أحد حفلات الزفاف، وكانت تتزين وتضع "المكياج"، ثم أشعلت حفل الزفاف بالرقص برفقة أحد أقاربها علي أنغام احدي أغاني المهرجانات، لتخطف الأنظار والقلوب بسبب براءتها الشديدة.
4-مكة ووالدتها في صلاة العيد:
بعد أن تعذر خروج محمد صلاح لأداء صلاة عيد الفطر بسبب الزحام أمام منزله من المعجبين والمشجعين، توجهت زوجه اللاعب برفقة نجلتهما "مكة" لأداء صلاة العيد بساحة الصلاة بقرية نجريج بالغربية، ولفتت الطفلة الصغيرة الأنظار إليه أثناء سيرها برفقة أطفال بلدتها، ورصدت عدسات الكاميرات ردود أفعالها الطفولية وفرحتها بالعيد وسط أهلها وأقاربها.
5-استعراض موهبتها في الغناء:
خطفت مكة محمد صلاح أنظار وقلوب متابعي النجم العالمي على "تويتر" بعدما نشر لها مقطع فيديو اليوم تجلس أمام آلة البيانو وتغني باللغة الإنجليزية، وحقق الفيديو تفاعل كبير من جمهور "صلاح" على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر من خلال التعليقات عليه.
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