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آخرها استعراض موهبتها الغنائية.. 5 مواقف خطفت فيها "مكة" الأضواء من "محمد صلاح"

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:12 م
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آخرها استعراض موهبتها الغنائية.. 5 مواقف خطفت فيها مكة الأضواء من محمد صلاح
مكة محمد صلاح
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علاء خليف
 
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خطفت "مكة" ابنة نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي "محمد صلاح" الأنظار بشدة، بعدما نشر والدها مقطع فيديو لها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" وهي تغني باللغة الإنجليزية تزامنًا مع العزف على آلة البيانو مما يؤكد امتلاكها موهبة فنية رائعة.

وتفاعل الكثير من متابعي النجم المصري علي موقع "تويتر" مع مقطع الفيديو الخاص بـ"مكة" وأبدوا إعجابهم الشديد بموهبتها الرائعة من خلال التعليقات علي الفيديو، بينما وجه معالي المستشار تركي آل الشيخ  رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية الدعوة لها للمشاركة في مهرجان الرياض الترفيهي. 

واعتاد محمد صلاح على ظهور ابنته معه باستمرار في الكثير من المناسبات والأحداث، وأوقات كثيرة تخطف "مكة" الأنظار من والدها النجم العالمي، بسبب جمالها وبراءتها وفطرتها الطفولية الرائعة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير مواقف خطفت خلالها "مكة محمد صلاح" الأنظار:-

1-هدف عالمي في "أنفيلد":

كانت "مكة" حديث وسائل الإعلام بعد ظهورها في نهاية الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون، وبينما كان "صلاح" يستلم جائزة "الحذاء الذهبي" استلمت الطفلة الصغيرة الكرة وركضت بها من منتصف الملعب حتي وصلت لمنطقة الجزاء وأسكنتها المرمي معلنة عن تسجيل هدفًا رائعًا نال إعجاب جماهير الريدز التي تفاعلت معها وأخذت تهتف لها في المدرجات.

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2-الاحتفال بلقب دوري أبطال أوروبا:

خطفت "مكة" الأنظار مرة أخري ولكن هذه المرة بعد دخولها ووالدتها ملعب "واندا ميتروبوليتانو" للإحتفال مع النجم المصرى محمد صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد فوز الريدز على توتنهام الإنجليزي في المباراة النهائية، واستحوذت الطفلة على اهتمام إعلامي كبير خاصة وأن والدها أحد أهم أسباب تتويج الريدز بلقب البطولة الأوروبية.


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3-"مكة" تخطف الأنظار في حفل زفاف:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لـ مكة محمد صلاح خلال تواجدها في أحد حفلات الزفاف، وكانت تتزين وتضع "المكياج"، ثم أشعلت حفل الزفاف بالرقص برفقة أحد أقاربها علي أنغام احدي أغاني المهرجانات، لتخطف الأنظار والقلوب بسبب براءتها الشديدة.



4-مكة ووالدتها في صلاة العيد:

بعد أن تعذر خروج  محمد صلاح لأداء صلاة عيد الفطر بسبب الزحام أمام منزله من المعجبين والمشجعين، توجهت زوجه اللاعب برفقة نجلتهما  "مكة" لأداء صلاة العيد بساحة الصلاة بقرية نجريج بالغربية، ولفتت الطفلة الصغيرة الأنظار إليه أثناء سيرها برفقة أطفال بلدتها، ورصدت عدسات الكاميرات ردود أفعالها الطفولية وفرحتها بالعيد وسط أهلها وأقاربها.

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5-استعراض موهبتها في الغناء:

خطفت مكة محمد صلاح أنظار وقلوب متابعي النجم العالمي على "تويتر" بعدما نشر لها مقطع فيديو اليوم تجلس أمام آلة البيانو وتغني باللغة الإنجليزية، وحقق الفيديو تفاعل كبير من جمهور "صلاح" على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر من خلال التعليقات عليه.

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