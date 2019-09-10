البرلمان العربي يعزي العراق في ضحايا انهيار كربلاء‬

تقدم الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي باسم البرلمان العربي بالتعازي والمواساة للعراق رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع اليوم الثلاثاء ١١ محرم ١٤٤١ هجري الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠١٩م بانهيار جزء من ممشى بمحافظة كربلاء العراقية الأمر الذي أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح.





جاء ذلك خلال برقيات التعزية المرفوعة من رئيس البرلمان العربي إلى رئيس جمهورية العراق ومعالي رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الوزراء العراقي.





وقال رئيس البرلمان العربي في برقيات التعزية "إننا إذ نواسيكم والشعب العراقي الشقيق في هذا المصاب الجلل، نسأل الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان ويمن على المصابين بالشفاء العاجل".