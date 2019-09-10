"الرئاسة": برنامج تنمية "الصعيد" يستهدف تحسين كافة مناحي الحياة

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه كان هناك اجتماعا للرئيس عبد الفتاح السيسي، يتعلق بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية بأكملها، مشددًا على أن الدولة بأجهزة المختلفة متمثلة في وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والجهات المختلفة بذلوا جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية لبلورة المنظومة التي سترى النور قريبًا.





وأكد "راضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أخبار TEN" على فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اطلع على المراحل والخطة التي تنوي الدولة تنفيذها لإدارة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية وخاصة في القاهرة.





وشدد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على أن منظومة إزالة وإدارة المخلفات الصلبة منظومة متكاملة وسوف تنفذ على أعلى المعايير، وهناك مراحل عديدة للتعامل مع القمامة والمخلفات الصلبة بدءً من الجمع وتنظيف الشوارع إلى النقل، وإعادة التدوير، والمدافن الصحية، لافتًا إلى أن الوزراء استعرضوا الزيارات الخارجية التي قاموا بها للاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، مثل ألمانيا وخلافه.





وأوضح "راضي"، أن الرئيس السيسي، وجه بالإسراع في تنفيذ المنظومة ووجه بتوفير كافة الدعم اللازم للمنظومة للمساهمة في إدارة المخلفات والارتقاء بمستوى معيشية المواطنين وتحسين الظروف البيئية لهم.





وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن برنامج تنمية محافظات الصعيد برنامج طموح بقيمة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه بالمشاركة مع البنك الدولي، ويشمل مدن الصعيد، ويستهدف تحسين كافة مناحي الحياة لقرى الصعيد الأكثر احتياجًا لهذه المشروعات خاصة في المياه والصرف الصحي ورصف الطرق وبناء المدارس والتشجير، وتقديم المساعدات للأهالي، والرئيس السيسي، وجه بتوفير الدعم للبرنامج وتوفير كافة السبل لإنجاحه.





الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وذلك لاستعراض آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.



