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نيرمين ماهر تتألق بالأسود في أحدث إطلالة لها (صور)

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:49 م
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نيرمين ماهر تتألق بالأسود في أحدث إطلالة لها (صور)
نيرمين ماهر
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هبة أحمد
 
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نشرت الفنانة نيرمين ماهر صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، ظهر في الصورة وهى ترتدى فستان قصير باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا، ووضعت ميك أب رقيق يتناسب مع اطلالتها الرائعة، وارتدت اكسسوارات رقيقة فى رقبتها.
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مشاركة نيرمين ماهر فى دراما رمضان
يذكر أن نيرمين قد خاضت الماراثون الرمضانى بمسلسل "فكرة بمليون جنيه "، وهو من تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، محمد فتحي عبدالمقصود، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، بطولة :علي ربيع، صلاح عبدالله، صابرين، سهر الصايغ. 

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نيرمين ماهر تسخر من قردها
نشرت الفنانة نيرمين ماهر مؤخرا فيديو جديد لقردها عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وعلقت قائلة عليه: "القرد كان مخنوق من الحر.. دا كان عاملي كامين وحيعوضني 🤣🤣".

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لمحات من حياتها الشخصية
بدأت حياتها كموديل في مجال الأعلانات في الأغاني المصورة، حتى اعطاها الفنان عادل إمام الفرصة في مسرحية بودي جارد، ثم انطلقت بعدها.

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قدمت العديد من الأفلام منها:
الجولة الاخيرة، أوشن 14، نص دستة بنات، واحد صعيدي، ظرف صحي، المخلوع والمعزول، الهاربتان، جرح سطحي، يا انا يا هوه،سحر العشق، بنات ليل، البلد دى فيها حكومة، قبلات مسروقة، الزمهلوية، العيال هربت، السفارة في العمارة، درس خصوصي، دقي يا مزيكا،
قدمت العديد من المسلسلات منها: "دنيا جديدة، علاقات خاصة، بصمات، المشبوه، حالة عشق، جبل الحلال، المرافعة، الإخوة، دكة الفريج، فرح ليلى، طيري يا طيارة، عرفة البحر، احنا الطلبة، دوران شبرا، ايد واحدة، صدق او لا تصدق، طوق نجاة، سليم ودستة حريم، أولاد الحلال، عمارة يعقوبيان، السندريلا".

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