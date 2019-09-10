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رمضان صبحي وصلاح محسن يقودان تشكيل المنتخب الأوليمبي في ودية السعودية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:48 م
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رمضان صبحي وصلاح محسن يقودان تشكيل المنتخب الأوليمبي في ودية السعودية
منتخب مصر الأوليمبي
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الفجر الرياضي
 
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أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي تشكيل الفراعنة لمواجهة السعودية وديًا, التي ستقام بعد قليل على ستاد بترو سبورت.

وضم تشكيل منتخب مصر كلا :- 

حراسة المرمى : عمر صلاح
خط الدفاع : أحمد رمضان - أسامه جلال - أحمد فتوح - محمود مرعي
خط الوسط : أكرم توفيق - عمار حمدي - رمضان صبحي - إمام عاشور
خط الهجوم : طاهر محمد طاهر - صلاح محسن.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في المباراة الودية الأولى أمام نظيره السعودي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

ويعد لقاء منتخب مصر مع  "الأخضر" رقم 17 في برنامج الإعداد المتميز الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب من أجل بلوغ نهائيات دورة طوكيو الأولمبية 2020.

وجائت أرقام المنتخب الأولمبي منذ تكوينه بقيادة الجهاز الفني الحالي كالأتى :

- فاز على السعودية (3 – 2) في 23 مارس 2018 والأهداف جاءت عن طريق ناصر منسي (هدفين) وناصر ماهر.

- تعادل مع نظيره السعودي (1 – 1) بتاريخ 26 مارس والهدف بتوقيع طاهر محمد طاهر.

- خسر أمام تونس (1 – 2) في تونس بهدف صلاح محسن مقابل هدفي أحمد الريداوي ونسيم هنيد في 30 مايو 2018.

- تفوق على الجزائر بالجزائر (2 – 1) في يونيو 2018 بثنائية أسامة جلال وصلاح محسن بتاريخ 4 يونيو 2018.

- كرر فوزه على منتخب الجزائر خارج أرضه ثم (1 – 0) والهدف لصلاح محسن بتاريخ 7 يونيو 2018.

- تعادل مع روسيا (1 – 1) في سبتمبر بتوقيع طاهر محمد طاهر في 7 سبتمبر 2018.

- تعادل مع الإمارات (0 – 0) بتاريخ 12 أكتوبر 2018.

-  تفوق على الإمارات (1 – 0) بهدف طاهر محمد طاهر في 15 أكتوبر 2018.

- فاز على تونس بالإسكندرية (4 – 1) 15 نوفمبر 2018 والأهداف لـ مصطفى محمد (هدفين) وكريم العراقي وناصر منسي.

- فاز على تونس مرة أخرى (1 – 0) في 18 نوفمبر بتوقيع محمد صادق.

- فاز على مالاوي (2 – 0) في 8 مارس 2019 والهدفين لـ أسامة جلال ويوسف الجوهري.

- فاز على الولايات المتحدة (2 – 0) بتاريخ 22 مارس في معسكر إسبانيا والهدفين لـ أحمد ياسر ريان ومحمد صادق.

- خسر أمام هولندا (0 -1) في معسكر إسبانيا 26 مارس.

- خسر أمام أوزبكستان (0 – 2) في طشقند بتاريخ 9 يونيو 2019.

-  خسر مرة أخرى أمام أوزبكستان (2 – 3) بتاريخ 11 يونيو الماضي وسجل للمنتخب أحمد ياسر ريان ومحمد عبد السلام.

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