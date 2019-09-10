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الأخضر يليق بك.. هيدي كرم تبهر متابعيها بإطلالتها الجديدة (صورة)

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:31 م
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الأخضر يليق بك.. هيدي كرم تبهر متابعيها بإطلالتها الجديدة (صورة)
هيدي كرم
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الفجر الفني
 
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شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صورة لها ضمن أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الفترة الحالية.


وظهرت هيدي في إطلالتها الأخيرة وهي ترتدي فستان كط باللون الأخضر، وتسريحة شعر جديدة ووضعت ميك أب رقيق يتناسب مع اطلالتها الرائعة، وخلفها شجر أخضر.

أعمال هيدي كرم في رمضان

يشار إلى أن هيدى خاضت السباق الرمضانى بمسلسلى "كلبش٣"، "الزوجة 18" وحققت من خلالهما نجاحا كبيرا.

رسالة هيدى كرم لإحدى متابعى كلام ستات

وفي إحدى حلقات برنامج "كلام ستات" التى تقدمه كلا من شريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم، ويذاع عبر شاشة ON E، ناقشوا بعض مشاكل المشاهدين في فقرة "اسأل الستات"، تناولوا مشكلة إحدى السيدات التى تشكو من قيام زوجها ببيع كل أثات المنزل، ولم يبقي لها سوى السرير، لكنها تحتار في اتخاذ قرار بسبب حسن معاملته لها،فانفعلت الفنانة هيدي، معبرة عن رفضها لرد فعل الزوجة، وقالت:" إنها لا ترى أي حل لتلك المشكلة سوى الطلاق، وتساءلت كيف سينفق الزوج على تعليم ابنه لو كان لا يمكنه الإنفاق على معيشة أهله،وأضافت أنها تستغرب من حديث بعض السيدات عن قبولهم لعيوب أزواجهم بسبب حسن معاملتهم لهن، وأشارت أن حسن المعاملة شيء طبيعي بين أي زوجين، ولا يجب أن يتم اعتبار ذلك من المميزات.

كلام هيدي كرم عن خالد جلال

الفنانة هيدي كرم قامت مؤخرا بنشر صورة من كواليس برنامجها "كلام ستات" عبرحسابها الرسمي على موقع" إنستجرام"، وظهرت هيدى في الصورة بصحبة الفنانة نهال عنبر، والمذيعة شيريهان أبو الحسن، والمخرج الكبير خالد جلال.

وعلقت على الصورة قائلة: "كان ليا شرف كبير لي أنا شخصيا وجودي معاك في البرنامج، خالد جلال هذا الرجل عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معاني، يا صانع النجوم يا محترم يا فنان في زمن ندرت فيه هذه الصفات".

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