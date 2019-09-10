ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الاحتلال في حالة تأهب في السجون بالضفة الغربية بعد وفاة الأسير

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:43 م
Advertisements
الاحتلال في حالة تأهب في السجون بالضفة الغربية بعد وفاة الأسير
Advertisements
طباعة
ترجمة: دينا الشريف
 
Advertisements
وضعت السلطات الإسرائيلية في حالة تأهب في الضفة الغربية لتفادي أي احتجاج محتمل على وفاة السجين الفلسطيني بسام سايح.

وكشفت مصادر في القيادة العسكرية والأمنية أن مصلحة السجون الإسرائيلية أمرت قواتها الخاصة أن تكون في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي أعمال شغب أو احتجاج داخل السجون.

كما تم إرسال تعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية للانضمام إلى آلاف الجنود الذين تم نشرهم بالفعل في الشوارع وبالقرب من المدن والبلدات الفلسطينية لمواجهة أي حركة شعبية.

وأعلنت لجنة شؤون المعتقلين والمحتجزين السابقين في رام الله أن وفاة صايح في مستشفى إسرائيلي، وارتفع إجمالي عدد السجناء الفلسطينيين القتلى إلى 221 منذ عام 1967، بمن فيهم 65 توفوا بسبب الإهمال الطبي.

ولاحظت اللجنة في بيانها أنه بمجرد سماع الأسرى عن وفاة صايح، أبلغوا الإدارة أنهم في حالة حداد ولن يتلقوا وجبات لمدة يومين. كما حمّلوا الخدمة المسؤولية عن عواقب هذه الجريمة.

واحتجز الفلسطينيون يوم الاثنين احتجاجات الإدانة، وحملوا الاحتلال الإسرائيلي والمؤسسات الدولية والحقوقية مسؤولية وفاته.

وشجبت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كايلا الاحتلال الإسرائيلي بسبب المماطلة في معالجة الصياح وإهمال حالته الصحية.

وتم تشخيص السجين بسرطان العظام في عام 2011، وفي عام 2013 كان يعاني من سرطان الدم. وأضاف كايلا: "أن حالته الصحية تدهورت أثناء وجوده في الأسر".

وأكدت أن ما مجموعه 700 أسير فلسطيني مصابون بأمراض صحية، و160 منهم يعانون من أمراض.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
مباريات
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إنجلترا
x
20:45
كوسوفو
ليتوانيا
x
20:45
البرتغال
فرنسا
x
20:45
أندورا
تصفيات كأس العالم 2022 : أفريقيا
السودان
0
x
18:00
0
تشاد
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
0
البحرين
ميانمار
0
x
13:30
2
اليابان
سنغافورة
2
x
13:45
1
فلسطين
اليمن
1
x
14:00
1
السعودية
ماليزيا
1
x
14:45
2
الإمارات
الكويت
0
x
17:30
3
أستراليا
قطر
0
x
18:30
0
الهند
مباريات ودية
عمان - أساسي
x
16:30
لبنان - أساسي
الأردن - أساسي
x
18:00
باراجواي - أساسي
تونس - أساسي
x
19:00
ساحل العاج - أساسي
أوكرانيا - أساسي
x
20:30
نيجيريا - أساسي
المغرب - أساسي
x
21:00
النيجر - أساسي