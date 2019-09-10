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نشرة أخبار السادسة.. "مدبولي" يتابع الموقف التنفيذي للمُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:00 م
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نشرة أخبار السادسة.. مدبولي يتابع الموقف التنفيذي للمُبادرة الرئاسية حياة كريمة
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أحمد هيكل
 
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توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ "مدبولي" يتابع الموقف التنفيذي للمُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ووزير الخارجية يستقبل وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي.

 

"مدبولي" يتابع الموقف التنفيذي للمُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمُبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الجمعيات الأهلية.

 

مشروع قانون جديد لمعاقبة مُروجي الشائعات بـ"الإعدام"

أكد النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه سيتقدم خلال دور الانعقاد الخامس والمقرر انطلاقه في شهر أكتوبر المقبل، بمشروع قانون لمعاقبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى حد الإعدام.

 

وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم  بقصر التحرير في القاهرة، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، لاستعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبيل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

 

بريطانيا تستدعي السفير الإيراني على خلفية انتهاكها للأعراف الدولية

أعلنت بريطانيا أن وزير خارجيتها استدعى السفير الإيراني، اليوم الثلاثاء، للتنديد بالأفعال الإيرانية، حيث وقالت بريطانيا إن أفعال إيران تمثل انتهاكا غير مقبول للأعراف الدولية وسنثير المسألة في الأمم المتحدة هذا الشهر.

 

التحالف العربي يقصف مواقع للحوثيين بحجة ويكبدها خسائر

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات جوية على ميليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة حرض شمالي محافظة حجة، شمالي غرب البلاد.

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المزيد عن: وزير الخارجية حياة كريمة الشائعات السفير الإيراني الدكتور مصطفى مدبولي التحالف العربي
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