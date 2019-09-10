ضربة موجعة لمدرب توتنهام قبل عودة البريمرليج

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كشف فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن حجم إصابة اللاعب الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو لاعب الفريق، والتي تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي مع منتخب بلاده.



وأكد مسئولو فريق توتنهام هوتسبير بأن جيوفاني لوسيلسو سيخضع لفترة إعادة تأهيل بعد إصابته في الفخذ، ومن المتوقع أن يعود إلى التدريبات الجماعية في نهاية شهر أكتوبر المقبل.



وتعرض مدرب الفريق ماوريسيو بوتشيتينو لصدمة كبيرة بعد إصابة اللاعب الأرجنتيني، وذلك بسبب الإصابات التي ضربت بالفريق خلال الفترة الأخيرة خاصة بلاعبي خط الوسط.



حيث كان قد تعرض أيضا ندومبيلي لاعب خط وسط الفريق الإنجليزي للإصابة وغاب عن اخر جولتين بالدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه سوف يعود ويشارك مع الفريق في المباراة المقبلة ضد فريق كريستال بالاس.



وتعاقد نادي توتنهام مع الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو قادما من فريق ريال بيتيس الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية والتي انتهت منذ أيام قليلة.