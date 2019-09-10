ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ضربة موجعة لمدرب توتنهام قبل عودة البريمرليج

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:30 م
Advertisements
ضربة موجعة لمدرب توتنهام قبل عودة البريمرليج
مدرب توتنهام
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements
كشف فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن حجم إصابة اللاعب الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو لاعب الفريق، والتي تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي مع منتخب بلاده.

وأكد مسئولو فريق توتنهام هوتسبير بأن جيوفاني لوسيلسو سيخضع لفترة إعادة تأهيل بعد إصابته في الفخذ، ومن المتوقع أن يعود إلى التدريبات الجماعية في نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وتعرض مدرب الفريق ماوريسيو بوتشيتينو لصدمة كبيرة بعد إصابة اللاعب الأرجنتيني، وذلك بسبب الإصابات التي ضربت بالفريق خلال الفترة الأخيرة خاصة بلاعبي خط الوسط.

حيث كان قد تعرض أيضا ندومبيلي لاعب خط وسط الفريق الإنجليزي للإصابة وغاب عن اخر جولتين بالدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه سوف يعود ويشارك مع الفريق في المباراة المقبلة ضد فريق كريستال بالاس.

وتعاقد نادي توتنهام مع الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو قادما من فريق ريال بيتيس الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية والتي انتهت منذ أيام قليلة.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مدرب توتنهام بوتشينيو البريمير ليج أخبار توتنهام
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
مباريات
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إنجلترا
x
20:45
كوسوفو
ليتوانيا
x
20:45
البرتغال
فرنسا
x
20:45
أندورا
تصفيات كأس العالم 2022 : أفريقيا
السودان
0
x
18:00
0
تشاد
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
0
البحرين
ميانمار
0
x
13:30
2
اليابان
سنغافورة
2
x
13:45
1
فلسطين
اليمن
1
x
14:00
1
السعودية
ماليزيا
1
x
14:45
2
الإمارات
الكويت
0
x
17:30
3
أستراليا
قطر
0
x
18:30
0
الهند
مباريات ودية
عمان - أساسي
x
16:30
لبنان - أساسي
الأردن - أساسي
x
18:00
باراجواي - أساسي
تونس - أساسي
x
19:00
ساحل العاج - أساسي
أوكرانيا - أساسي
x
20:30
نيجيريا - أساسي
المغرب - أساسي
x
21:00
النيجر - أساسي