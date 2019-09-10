نشوب حريق داخل منزل بنابل يؤدي إلى وفاة طفل وشقيقيه بحالة حرجة

أكد المدير الجهوي للصحة بنابل عادل حداد، إستقبال ثلاث أطفال أشقاء بالمستشفى المحلي منزل تميم في حالة اختناق إثر نشوب حريق في منزلهم.





وأوضح الحداد أن أحد الأطفال المتضررين عمره ثلاث سنوات، توفي بعد ساعة من إيوائه في المستشفى رغم تلقيه الاسعافات، فيما يظل شقيقه ذو الخمس سنوات في حالة حرجة وتم ايوائه في مصحة خاصة بمنزل تميم، في حين أكد أن الثالث وعمره سنة ونص حالته مستقرة، مرجّحا مغادرته المستشفى قريبا.





وعن تفاصيل الحادثة، فقد أكد مصدر من الحماية المدنية تلقيهم نداء استغاثة من قبل أحد الأجوار بنشوب حريق في المنزل المذكور، وعند تدخّلهم لإطفائه تبين أن الأطفال كانوا بمفردهم في المنزل وما تزال أسباب إندلاع الحريق غير معروفة.