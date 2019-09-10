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كورة لايف مشاهدة مباراة الكويت واستراليا kuwait live لايف بدون تقطيع يوتيوب - youtube

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:09 م
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كورة لايف مشاهدة مباراة الكويت واستراليا kuwait live لايف بدون تقطيع يوتيوب - youtube
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الفجر الرياضي
 
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في لقاء قوي ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات آسيا لكأس العالم قطر 2022، يحتضن ملعب نادى الكويت مباراة مهمة للغاية وقوية بين منتخب الكويت ومنتخب أستراليا، حيث يسعى منتخب الكويت لمواصلة انتصاراته بعد الفوز الكبير على منتخب نيبال فى الجولة الأولى من التصفيات بنتيجة (0-7)، بينما تعتبر الجولة الثانية أولى مباريات المنتخب الأسترالي طبقا لنظام التصفيات، فى المجموعة التي تضم كل من (الكويت، الأردن، تايبيه، أستراليا، نيبال).


ويدخل منتخب الكويت مباراته أمام أستراليا متصدر مجموعته برصيد 3 نقاط من الفوز على نيبال، ويلاحقهن منتخب الأردن برصيد ثلاث نقاط جمعها من الفوز على منتخب تايبيه.

 

موعد مباراة الكويت وأستراليا

تقام مباراة الكويت وأستراليا يوم الثلاثاء القادم الموافق 10 سبتمبر، وبحسب توقيت السعودية تنطلق المباراة فى تمام الساعة السادسة والنصف، وإليكم توقيت المباراة حسب بعض الدول العربية(6:30 مساءاً بتوقيت السعودية، 5:30 مساءا بتوقيت مصر، 6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين، 6:30 مساءاً بتوقيت الأردن،6:30 مساءاً بتوقيت سوريا، 6:30 مساءاً بتوقيت العراق).

 

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وأستراليا

تنقل مباراة الكويت وأستراليا على قناة الكويت الرياضية والتي ستنقل جميع مباريات المنتخب الكويتي فى التصفيات الآسيوية لكأس العالم، وإليكم تردد القناة، التردد 11823عمودي 27500 على قمر النايل سات.

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