إختفاء كهل في ظروف غامضة و أهالي طبرقة يغلقون طريق المعبر الحدودي

أقدم عدد من متساكني منطقة ملولة التابعة لمعتمدية طبرقة اليوم الثلاثاء، على غلق الطريق الرابطة بين قريتهم والمعبر الحدودي ملّولة، مطالبين السلط الأمنية بتكثيف التدخلات والبحث عن كهل ضائع منذ ليلة أمس الاثنين 09 سبتمبر 2019، في الغابة في ظروف غامضة.





وتسبّب قطع الطريق، في تعطّل الحركة المرورية نحو مدينة طبرقة والمعبر الحدودي ملولة، وتكوّن طوابير لمئات السيارات التونسية والجزائرية التي كان أصحابها ينوون التنقل نحو المعبر الحدودي بملولة.