إلغاء الوقفة الإحتجاجية بكافة مؤسسات النقل المزمعة ليوم الغد

تقرر اليوم الثلاثاء، إلغاء الوقفة الاحتجاجية بكافة مؤسسات النقل المزمع تنفيذها غدا الأربعاء 11سبتمبر 2019، ويأتي ذلك على إثر جلسة عمل انعقدت صباح، الثلاثاء، بمقر وزارة النقل تم خلالها مناقشة ودرس المشاغل المطروحة من هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل.





وجرت الجلسة بإشراف وزير النقل، هشام بن أحمد، وبحضور الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي وأعضاء الجامعة العامة للنقل وكاتبها العام، محمد التركي.





وكانت جامعة النقل قد أعلنت، في بيان أصدرته، السبت 07 سبتمبر 2019، عن اعتزامها تنظيم وقفات احتجاجية بساعتين، الأربعاء 11 سبتمبر 2019، بكافة الشركات التابعة للقطاع برا وبحرا وجوا بداية من الساعة العاشرة صباحا بمقرات العمل، وذلك للمطالبة بتفعيل جميع محاضر الجلسات المتعلقة بالشركات التابعة لقطاع النقل.





ودعت الجامعة إلى ضرورة الإسراع بتفعيل محاضر الجلسات الخاصّة بالوكالة الفنية للنقل البري، والشركات العمومية للنقل البري للمسافرين عبر الطرقات وشركة النقل بتونس، وشركات ديوان الطيران المدني والمطارات ومجمع الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة.





كما طالبت بتفعيل الملاحق التعديلية لأجور العاملين بشركات نقل البضائع والمواد الخطرة عبر الطرقات، فضلا عن الإسراع باقتناء « الزلاقة » لفائدة الشركة الجديدة للنقل بقرقنة.