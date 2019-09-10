المفوضية الأوروبية: بريكست ليس نهاية العلاقات مع بريطانيا

أكّدت المنتخبة الألمانية أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنّ بريكست "إذا حصل" فسيكون فقط بداية علاقة جديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي و"ليس النهاية".





وفي تحذير ضمني لمؤيدي بريكست الذين يدعمون خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، قالت إنّ على الاتحاد ولندن العمل لبناء روابط جديدة بعد حدوث الطلاق.





وقالت إنّ "بريكست إذا حصل ليس النهاية بل سيكون بداية علاقاتنا المستقبلية"، فيما سمّت الأيرلندي فيل هوغان مفوضا للتجارة في التكتل، ويشمل ذلك المباحثات مع بريطانيا بعد بريكست بشأن اتفاق تجارة حرة. وأبلغت الوزيرة الألمانية السابقة، التي ستترأس الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في 1 نوفمبر، الصحفيين في بروكسل أنها متأكدة من "انتقال سلس" مع المفوضية المنتهية ولايتها والتي تولت إدارة ملف بريكست.





وردا على سؤال في شأن ضغط البرلمان البريطاني على رئيس الوزراء بوريس جونسون للمطالبة بتمديد جديد، سيكون التمديد الثالث، لبريكست حتى نهاية يناير 2020، قالت فون دير لايين إنّ الأمر متروك بالكامل للندن. وأوضحت أنّ "الخطوات المقبلة بالكامل في يدي المملكة المتحدة. لذا لن أعلق على قراراتهم والخطوات المقبلة التي قد يتخذونها"، وتابعت "فلنر كيف ستجري الأمور".





وكان مقررا أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الفائت بعد استفتاء في العام 2016 دعم خروج البلاد من التكتل الذي انضمت اليه لندن قبل 46 عاما.لكن الخلافات العميقة بشان شكل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته بعد الطلاق عطّلت خروج لندن وأدت إلى تأجيل موعد الخروج مرتين.





وتعهد جونسون الذي تولى منصبه في يوليو إخراج بلاده من الاتحاد في الموعد النهائي المحدد في 31 أكتوبر مهما كانت العواقب. لكنّه يواجه تحديا من البرلمان البريطاني الذي تبنى تشريعا يحتم عليه أولا تأمين اتفاق خروج قابل للتنفيذ مع الاتحاد الأوروبي. وحتى لو غادرت بريطانيا الاتحاد في 31 أكتوبر، فإنّ تبعات بريكست ستخيم على المفوضية الجديدة مع الحاجة لإبرام اتفاق تجاري جديد بين لندن وبروكسل.





وقالت فون دير لايين: " من المهم أن نصل سويا لاتفاق تجارة جيد للغاية لأنني اعتقد أنه سيحدد العلاقات الجيدة التي نوّد أن نحظى بها في المستقبل".ورغم ذلك، أقرت بـ"اننا لا نزال في خضم عملية صعبة". وأشاد رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار بتعيين فيل هوغان معتبرا أنها "ميزة مؤكدة أن يكون هناك شخص أيرلندي مسؤولا عن هذه الفترة القصيرة الحاسمة على مدى السنوات الخمس المقبلة".