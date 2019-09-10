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"همة حتى القمة" شعار اليوم الوطني السعودي 89

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:48 م
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همة حتى القمة شعار اليوم الوطني السعودي 89
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الفجر السعودي
 
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بدأت صور شعار اليوم الوطني السعودي 89 تنتشر في شوارع ومدن المملكة العربية السعودية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، استعدادا للاحتفال بالذكرى السنوية لليوم الوطني التاسع والثمانين، الذي يوافق يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، ويوافق هذا العام يوم الإثنين.

 

تصميم شعار اليوم الوطني السعودي 89

 يتكون تصميم وصورة شعار اليوم الوطني 89 من جملة همة حتى القمة، يعلوها اللون الأخضر لون علم المملكة العربية السعودية، وتحت الشعار والهوية جملة “اليوم الوطني السعودي 89″، شعار اليوم الوطني دشنته الهيئة العام للترفيه السعودية.

 

وطالب رئيس الهيئة بتداول الشعار بصورة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، هذا وتحتفل المملكة العربية السعودية بالعيد الوطني في يوم 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي تم فيه تأسيس وتوحيد السعودية عام 1932 على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

 

كما تم اختيار شعار الدولة وهو عبارة عن سيفين متقاطعين بينهما نخلة، أما العلم فتم اختيار اللون الأخضر له مع عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" باللون الأبيض مع سيف أبيض تحتها.

 

استعدادات السعوديين للاحتفال

 

يستعد السعوديين للنزول للشوارع للاحتفال وتتزين الشوارع بالأعلام الخضراء مع دخول الأيام، وتُقام الحفلات الوطنية والفنية بحضور كبار رجال الدولة والأمراء، كما تُقدم الشركات والمولات الضخمة مثل هايبر وبندا وغيرها التخفيضات على الأسعار بمناسبة هذا اليوم، وعلى المستوى الرسمي تقدم الحكومة والدول التهنئة وتشارك السعوديين احتفالاتهم.

 

 

وقد أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن يوم الأحد 22 سبتمبر 2019 سيكون موعد إجازة اليوم الوطني، وأن عودة الدوام ستكون يوم الإثنين 23 سبتمبر.

 

يذكر أن الاحتفال بهذا اليوم جاء بعد أن تم توحيد البلاد التي كانت متفرعة الأطراف، وكان توحيدها أمرًا عسيرًا، إلى أن جاء الملك عبد العزيز ووحَّدها وأعلن قيام المملكة العربية السعودية، وسمي ملكًا عليها، لذا يعدُّ الملك عبد العزيز المؤسس الحقيقي للمملكة، وفي تاريخ 23 سبتمبر من العام 1932 رُفِعَ علم السعودية لتعلن جيوش الملك عبد العزيز نهاية الحروب، وتوحيد رقعة البلاد وإطلاق مُسمَّى "مملكة" عليها.

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