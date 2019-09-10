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بين اليوم والغد.. إستئناف التزود بمياه الشرب بعدد من مدن بن عروس وزغوان

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:58 م
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بين اليوم والغد.. إستئناف التزود بمياه الشرب بعدد من مدن بن عروس وزغوان
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مروى الجلاصي
 
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أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، ان استئناف التزويد بمياه الشرب بمعتمديتي فوشانة والمحمدية من ولاية بن عروس ومنطقة جبل الوسط من ولاية زغوان، سيكون تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين يومي الثلاثاء 10 سبتمبر والأربعاء 11 سبتمبر 2019.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها الاثنين، أنه تم تسجيل عطب ثان، خلال الليلة الفاصلة بين يومي الإثنين 09 سبتمبر والثلاثاء 10 سبتمبر 2019.

ووقع تسجيل العطب المذكور، على قناة الجلب الرئيسية قطر 600 مم المزوّدة لولايتي بن عروس وزغوان، مما تسبّب في تواصل تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بهذه المناطق.
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