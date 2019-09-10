احتفالات المملكة بـ "اليوم الوطني السعودي 89"

يستعد السعوديين حكومةً وشعبًا للاحتفال بالذكرى السنوية لليوم الوطني التاسع والثمانين، الذي يوافق يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، ويوافق هذا العام يوم الإثنين.

حيث بدأت الشوارع الرئيسية بالتزيين بالأعلام واللافتات لاستقبال هذا اليوم، كما بدأت الوفود الرسمية في تقديم التهنئة للملك سلمان بن عبدالعزيز.

سبب تسمية اليوم الوطني

يرجع تسميته إلى تاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية الذي مر بثلاثة حِقب مختلفة:

بدأت بتأسيس إمارة الدرعية على يد محمد بن سعود عام 1744 حتى عام 1818.

ثم تأسيس إمارة نجد من عام 1818 حتى عام 1891.

انتهاءًا بتأسيس الملك عبد العزيز ابن سعود المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر 1932 بعد توحيده لمملكتي الحجاز ونجد وملحقاتها.

إجازة اليوم الوطني 1441هـ

أعلنت وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل عن منح العاملين بالحكومة والقطاع الخاص إجازة رسمية يوم الثلاثاء 23 سبتمبر المقبل، في حين من المرتقب أن تستمر الاحتفالات باليوم الوطني من الخميس 19 سبتمبر 2019 – 20 محرم 1441 هـ،, حتى الاثنين 23 سبتمبر – 24 محرم.

وفيما يخص إجازة العاملين في البنوك السعودية والقطاع الخاص، فقررت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية أن تكون الإجازة الرسمية للبنوك والقطاع الخاص يوم الاثنين الموافق 23/9/2019، 24 محرم 1441 وتكون مدفوعة الأجر.

أبرز الاحتفالات باليوم الوطني

يستعد السعوديين للنزول للشوارع للاحتفال وتتزين الشوارع بالأعلام الخضراء مع دخول الأيام، وتُقام الحفلات الوطنية والفنية بحضور كبار رجال الدولة والأمراء، كما تُقدم الشركات والمولات الضخمة مثل هايبر وبندا وغيرها التخفيضات على الأسعار بمناسبة هذا اليوم، وعلى المستوى الرسمي تقدم الحكومة والدول التهنئة وتشارك السعوديين احتفالاتهم.

كما تم اختيار شعار الدولة وهو عبارة عن سيفين متقاطعين بينهما نخلة، أما العلم فتم اختيار اللون الأخضر له مع عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" باللون الأبيض مع سيف أبيض تحتها.

ومنذ ذلك الحين من كل عام والمملكة العربية السعودية -حكومةً وشعبًا- تحتفل بهذا اليوم، وتشهد جميع مناطقها بكل قطاعات الدولة المختلفة مظاهرَ احتفال متنوعة.