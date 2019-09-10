عشرات القتلى خلال إحياء ذكرى عاشوراء في مدينة كربلاء العراقية

قتل ما لا يقل عن 31 شخصًا، اليوم الثلاثاء، بسبب التدافع في مدينة كربلاء العراقية، الثلاثاء، حيث يتكدس آلاف المصلين الشيعة في شوارع المدينة للمشاركة في مهرجانات الاحتفال بذكرى عاشوراء، وفقًا لمسؤولين في وزارة الصحة والشرطة العراقية.





ويحقق مسؤولو الشرطة العراقية في الظروف التي أدت إلى التدافع، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لإجلاء ما لا يقل عن 100 مصاب آخرين، أصيبوا بجروح بما في ذلك الاختناق، وفقاً لما ورد عن الـ "cnn" .





ويعد يوم عاشوراء هو أحد أقدس الأيام في التقويم الإسلامي الشيعي، حيث يوافق ذكرى مقتل الإمام الحسين حفيد النبي محمد في معركة كربلاء في عام 680 ميلادية، ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى هذا اليوم بفاعليات تعبر عن العزاء والحزن لمقتل الإمام الحسين.



