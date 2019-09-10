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حكم نهائي.. رئيس الزمالك ملزم بدفع 2.5 مليون جنيه لممدوح عباس

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:32 م
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حكم نهائي.. رئيس الزمالك ملزم بدفع 2.5 مليون جنيه لممدوح عباس
مرتضى منصور وممدوح عباس
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هاني عصام
 
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قامت الدائرة 12 بمحكمة استئناف عالى مأمورية شمال الجيزة بشارع السودان اليوم الثلاثاء، بإصدار حكما قضائيا نهائيا واجب النفاذ ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الحالي لصالح ممدوح عباس رئيس النادي السابق فى القضية رقم 1300 لسنة 136 ق المعروفة اعلاميا بقضية قروض نادى الزمالك.

وقضت المحكمة بإلزام مرتضى منصور سداد 136 الف دولار بما يعادل 2 مليون ونص جنيه لصالح ممدوح عباس، وتدور أحداث تلك الواقعة، عندما كان ممدوح عباس رئيسا لنادى الزمالك، ومنح النادى مبالغ مالية على سبيل القروض يتم استردادها فيما بعد، غير أن إدارة النادى الحالية برئاسة مرتضى منصور رفضت سداد القروض، ما دفع ممدوح عباس لتحريك دعوى قضائية، جرى نظرها أمام المحاكم تحت رقم 907 لسنة 2017، وحصل فيها ممدوح عباس على حكم أولى، الا ان مرتضى منصور طعن على الحكم، ما ترتب عيه نظر القضية امام دائرة 12 استئناف عالى مأمورية شمال الجيزة التى قضت اليوم بالحكم النهائى البات بإلزام مرتضى منصور بسداد 2 مليون ونصف جنيه لممدوح عباس .

كان ممدوح عباس قد أوضح في تصريحات صحفية سابقه ان مطالبته بالاموال التى اقرضها لنادى الزمالك ليس تصرف جديد او مبتدع، لان رئيس النادى مرتضى منصور الحالى هو أول من سار في هذا الطريق ورفع دعاوى قضائية ضد النادى واسترد بالفعل 2 مليون جنيه، إضافة الى ان ممدوح عباس لم يلجأ لرفع دعاوى لاسترداد القروض التى منحها للنادى الا بعد سوء نية إدارة النادى ورفضها سداد المستحقات المالية على نادى الزمالك التى وقعها عليها عباس بصفته كرئيس للنادى وليس بشخصه.

وكان ممدوح عباس قد حصل من قبل على أكثر من 15 حكم قضائي فى قضية قروض نادى الزمالك، تضمنت الزام مرتضى منصور بسداد 20 مليون جنيه.

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