الرجاء المغربي يعلن فسخ تعاقده مع مدافع الأهلي السابق
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:24 م
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علي نبوي
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أعلن نادي الرجاء المغربي فسخ تعاقده رسميًا مع المالي ساليف كوليبالي اللاعب السابق للنادي الأهلي.
وكان كوليبالي قد لعب صفوف النادي الأهلي لمدة 6 أشهر قبل أن يقرر النادي الأحمر فسخ تعاقده بالتراضي معه في يناير الماضي.
وكشف نادي الرجاء المغربي في بيان له عبر موقعه الرسمي توصله لاتفاق مع المدافع المالي لفسخ التعاقد بالتراضي.
وقال النادي في بيانه :" توصل نادي الرجاء الرياضي و اللاعب المالي ساليف كوليبالي الى اتفاق يقضي بفسخ العقد الرابط بينهما في اطار حبي و رضائي".
وأضاف :"نادي الرجاء الرياضي يتمنى مسيرة موفقة للاعب ساليف كوليبالي في مستقبل مشواره الرياضي".
- لعب ساليف كوليبالي مع الأهلي في الموسم الماضي في بطولة الدوري المصري 9 مباريات بواقع "810" دقيقة وقام بتسجيل هدف كان في شباك المصري وصنع هدفين أمام الاتحاد.
- في دوري أبطال إفريقيا شارك في 3 مباريات "جيما الإثيوبي ذهابا وإيابا وفيتا كلوب ذهابا"
وكان كوليبالي قد لعب صفوف النادي الأهلي لمدة 6 أشهر قبل أن يقرر النادي الأحمر فسخ تعاقده بالتراضي معه في يناير الماضي.
وكشف نادي الرجاء المغربي في بيان له عبر موقعه الرسمي توصله لاتفاق مع المدافع المالي لفسخ التعاقد بالتراضي.
وقال النادي في بيانه :" توصل نادي الرجاء الرياضي و اللاعب المالي ساليف كوليبالي الى اتفاق يقضي بفسخ العقد الرابط بينهما في اطار حبي و رضائي".
وأضاف :"نادي الرجاء الرياضي يتمنى مسيرة موفقة للاعب ساليف كوليبالي في مستقبل مشواره الرياضي".
أرقام كوليبالي مع الأهلي
- لعب ساليف كوليبالي مع الأهلي في الموسم الماضي في بطولة الدوري المصري 9 مباريات بواقع "810" دقيقة وقام بتسجيل هدف كان في شباك المصري وصنع هدفين أمام الاتحاد.
- في دوري أبطال إفريقيا شارك في 3 مباريات "جيما الإثيوبي ذهابا وإيابا وفيتا كلوب ذهابا"
- وبشكل عام حسب موقع ترانسفير ماركت فقد لعب المالي كوليبالي مع الأهلي بجميع البطولات 22 مباراة بواقع "13 في الدوري + 9 في الأبطال" وسجل 3 أهداف وصنع هدفين
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