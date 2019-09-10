كريم محسن يكشف لـ"الفجر الفني" سبب سفره إلى أوروبا

الفجر الفني

وأضاف كريم، أنه يستعد لعرض فيديو كليب أغنية "شكرا لخدماتك" عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" والقنوات الفضائية، بمجرد عودته من رحلته الأوروبية، حيث سيعود كريم يوم 18 من سبتمبر الجاري.



وكشف عن خطته الدعائية للكليبات حيث ينوي كل شهرين عرض فيديو كليبا واحدا، إبتداءا بفيديو كليب"شكرا لخدماتك".



يضم ألبوم "قابل بقي" للفنان كريم محسن، 14 أغنية وهم "حبيبى أنا" كلمات أحمد حسن راؤول وألحان وتوزيع كريم محسن، و"الفرصة مش سعيدة" كلمات هانى صارو ولحن كريم محسن وتوزيع زووم، "تاتا تاتا" كلمات حسام سعيد ولحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، و"فجأة اختفت" كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و"عمرى ليها"، كلمات إسلام خالد وألحان وتوزيع إسلام زكى.



"شكرا لخدماتك" كلمات هانى صارو، لحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، و"ماحكتلكيش عنها" كلمات محمد نصار ولحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، و"تعيش وتسيب" كلمات عمرو عبده على ولحن عمرو الشاذلى وأحمد الشاذلى وتوزيع محمد شفيق، "غالى" كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و"قابل بقى" كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق.



كما يضم الألبوم أغاني "زعلان" كلمات أيمن عز ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، "لسة حبيبى بستناك" كلمات محمد مصطفى ملك ولحن أحمد يوسف وتوزيع زووم، و"بلاش تتعشم" كلمات أيمن عز، وألحان كريم محسن، وتوزيع زووم، و"مبروك" كلمات الشاعر الكبير محسن عزت والد كريم محسن، وألحان كريم محسن، وتوزيع محمد شفيق.





يذكر أن آخر ألبومات كريم محسن كان "أنا عربي" وطرحه عام 2016 وحقق من خلاله نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية عبر"يوتيوب".



انتهى الفنان كريم محسن، من تصوير أغنيتين من الألبوم الجديد كفيديو كليب، في مصر وهما "شكرا لخدماتك"،" و"عمري ليها"، استعدادا لطرحهما خلال الفترة القليلة المقبلة.وكشف كريم لـ""، سبب سفره إلى أوروبا يوم الخميس القادم، قائلا:"أستعد للسفر إلى أوروبا وخاصة بلجيكا، أمستردام،إيطاليا، وفرنسا، لتصوير ثلاث أغاني من الألبوم الجديد علي طريقة الفيديو كليب".واستكمل كريم، حديثه قائلا،:" حيث أنوي في تصوير جميع أغاني الألبوم كفيديو كليب، ولكن لا أستطيع في الوقت الحالي أن أفعل هذا، ولكن سيتم تصوير 6 أغاني، وبالفعل صورت أغنيتين في مصر،ثم 3 أغاني في أوروبا، وعند عودتي إلي مصر سأستعد لتصوير الأغنية السادسة في مصر بمشارف فصل الشتاء، ومن المحتمل أن يكون تصوير الفيديو كليب بمدينة دهب، حيث أتعاون مع المخرج تامر بساط في تصوير جميع الكليبات.وأزاح كريم، الستار عن أسماء الثلاث أغاني الذي سيتم تصويرهم في أوروبا، وهم "قابل بقي"، "لسه حبيبي بستناك" و"زعلان"، كما أوضح أنه لم يستقر بشكل نهائي علي أغنية"زعلان" لتصويرها كفيديو كليب، ومن الممكن ان يغير رأيه ويستبدلها بأخري عند وصوله أوروبا".