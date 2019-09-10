لأول مرة.. طلب لتقنين حقوق الصحفيين من ذوي الإعاقة

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تقدم الزميل ريمون فرنسيس عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، والمرشح السابق بانتخابات التجديد النصفي، بطلب للنقيب ضياء رشوان؛ لتقنين حقوق الصحفيين النقابيين من ذوي الإعاقة، وذلك بناءً على القانون ١٠ لعام ٢٠١٨.



وقال "فرنسيس" إن هذا الطلب جاء بناءً على اقتراح النقيب ضياء رشوان، مؤكدًا أن حال موافقة المجلس على هذا الطلب، سيكون حدث غير مسبوق في تاريخ النقابات المصرية بالكامل، خاصة وأنه حق للزملاء من ذوي الإعاقة.





وطالب "فرنسيس" من الزملاء، أن يقوموا بتسجيل بياناتهم لدى سكرتير عام النقابة؛ لحصر الزملاء من ذوي الإعاقة.