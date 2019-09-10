صور كتالوج عروض كارفور خلال سبتمبر 2019

عروض كارفور في السعودية

استعدادًا لبدء الدراسة في المملكة العربية السعودية، طُرحت عروض كارفور اليوم المعروفة بالويكند والتي يتم الإعلان عنها أسبوعيًا، لتستمر 72 ساعة كاملة خلال الإجازة الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، و شملت تلك التخفيضات عدة منتجات منها حقائب للظهر والتي جاءت بخصم 20 ريال على الواحدة، حيث أصبحت تُباع بقيمة 59 ريال سعودي بعد أن كانت قيمتها 79، هذا بالإضافة إلى توفير رائع بقيمة 50 ريال على منتجات هيلو كاتي لم تنسى كارفور طرح خصومات على الأجهزة الإلكترونية، فكانت هواتف آيفون إكس بخصم 550 ريال وبسعر 2649 للجهاز الواحد وهو بكل تأكيد عرض متميز.