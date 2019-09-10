صور كتالوج عروض كارفور خلال سبتمبر 2019
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:29 م
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خصومات كارفور
يقدم سوبر ماركت كافور العديد من الخصومات والعروض عل مختلف السلع والمنتجات حيث تعتمد الكثير من السلاسل التجارية على ما تقدمه من عروض وخصومات وتخفيضات هائلة للمواطنين خاصة في المناسبات والاعياد ومن اشهر هذه المحلات والسلاسل التجارية هى سوبر ماركت كارفور حيث يشهد اقبالًا كبير من المواطنين على العروض والتخفيضات التى يقدمها سوبر ماركت كافور وتنشر بوابة الفجر الالكترونية اخر العروض والخصومات التى يقدمها سوبر ماركت كافور على المنتجات والسلع الاساسية التى يحتاجها المواطن وجاءت العروض على النحو التالى:
عروض كارفور 10-9-2019
من اهم العروض التى يقدمها سوبر ماركت كافور هى الخصومات على الاجهزة الكهربائية بما يشمل اجهزة التلفزيون والسخانات والكمبيوتر والمراوح والهواتف الذكية والادوات الكهربائية المنزلية وغيرها فضلا عن الخصومات على ادوات المدارس وبعض الاطعمة وغيرها، كما يقدم هايبر ماركت كارفور خصومات على الادوات الخاصة بموسم المدارس منها حقائب للظهر، بعد أن كانت قيمتها 79، هذا بالإضافة إلى توفير رائع بقيمة 50 على منتجات هيلو كاتي، كذلك طرحت كارفور خصومات على الأجهزة الإلكترونية، فكانت هواتف آيفون إكس بخصم 550 وبسعر 2649 للجهاز الواحد وهو بكل تأكيد عرض متميز، كما شملت العروض اللحوم المعلبة والدواجن ومنتجات الألبان والمواد الغذائية سريعة التحضير.
كيف تستفيد من عروض كارفور
كل ما عليم فعله للاستفادة من عروض كافور هو متابعة كتالوج العروض الخاص بهم ومتابعة صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التى يعرضون عليها اخر الخصومات والتخفيضات، ومن خلال هذه الطريقة يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من العروض، فضلا عن اختيار افضل المنتجات من حيث الجودة من بين المنتجات المقدم عليها خصومات فالأمر ليس مجرد اختيار الاقل سعرا فقط وإنما لابد من التنسيق بين الافضل سعرا والأفضل جودة ايضا.
عروض كارفور في السعودية
استعدادًا لبدء الدراسة في المملكة العربية السعودية، طُرحت عروض كارفور اليوم المعروفة بالويكند والتي يتم الإعلان عنها أسبوعيًا، لتستمر 72 ساعة كاملة خلال الإجازة الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، وشملت تلك التخفيضات عدة منتجات منها حقائب للظهر والتي جاءت بخصم 20 ريال على الواحدة، حيث أصبحت تُباع بقيمة 59 ريال سعودي بعد أن كانت قيمتها 79، هذا بالإضافة إلى توفير رائع بقيمة 50 ريال على منتجات هيلو كاتي لم تنسى كارفور طرح خصومات على الأجهزة الإلكترونية، فكانت هواتف آيفون إكس بخصم 550 ريال وبسعر 2649 للجهاز الواحد وهو بكل تأكيد عرض متميز.
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