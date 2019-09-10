باكستان تحذر: الاحتلال العسكري للهند لكشمير يثير شبح "الإبادة الجماعية"

صرح وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، في منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، بأن "الاحتلال العسكري غير الشرعي" للهند لإقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة يثير شبح "الإبادة الجماعية".





وقال "قريشي"، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "إن المدن والجبال والسهول والوديان المليئة بالصدمة في جامو وكشمير التي تحتلها الهند تتردد اليوم، مع التذكيرات الكئيبة لرواندا وسريبرينيتشا والروهينجيا وبوغروم من غوجارات".





وأضاف وزير الخارجية الباكستاني: "أن شعب جامو وكشمير المحتل من قبل الهند يُعتقلون وهذا أسوأ ما في الأمر ... أنا أرتعد من الإشارة إلى كلمة الإبادة الجماعية هنا، لكن يجب علي أن أذكرها".





وأوضح: "يواجه الشعب الكشميري في الأرض المحتلة - كمجموعة قومية وإثنية وعرقية ودينية - تهديدات خطيرة لحياتهم وطريقة عيشهم وسبل عيشهم من نظام قاتل وكاره للنساء وكاره للأجانب".





ولم يرد تعليق فوري من الهند في المجلس.





كما قال "قريشي"، متحدثًا إلى الصحفيين في جنيف، "لا أرى في البيئة الحالية أي احتمال للمشاركة الثنائية مع الهند". مطالبًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ومجلس الأمن على المساعدة في نزع فتيل التوترات.





وأشار إلى أن: "اليوم، يوجد 8 ملايين شخص في السجن محرومون من كل حرية سياسية ومدنية. لا يمكن للعالم أن يبقى صامتا ويجب ألا يظل العالم صامتا. وإذا فعلوا ذلك، فسيكونون جزءًا من هذا الإهمال الإجرامي".





الهند وباكستان كلاهما يحكمان أجزاء من كشمير بينما يدعوان ذلك بالكامل. لقد خاضوا حربين على المنطقة وقواتهم تتبادل النار بانتظام عبر خط السيطرة بطول 740 كم، وهو الحدود الفعلية.





وغمرت الهند وادي كشمير بالقوات، وفرضت قيودًا على الحركات وقطعت الاتصالات، حيث سحب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، حقوقًا خاصة للمنطقة في 5 أغسطس.





وألغت الهند الحكم الذاتي لمنطقة الهيمالايا المتنازع عليها، والتي يقطنها 8 ملايين شخص، وهي نقطة مضيئة للجيران المسلحين نوويًا، في 5 أغسطس.





قاتلت الهند متشددين انفصاليين في الجزء الخاص بها من كشمير منذ أواخر الثمانينات، متهمة باكستان المسلمة بدعمهم. وتنفي باكستان ذلك قائلة، إنها لا تقدم سوى الدعم السياسي لشعب كشمير.





وسلمت إسلام أباد ملفا إلى نيودلهي، يُزعم أنه يحتوي على معلومات حول الأنشطة الإرهابية على أراضيها من قبل وكالات هندية، وفقًا لمصادر دبلوماسية.





وقالت مصادر رسمية، إن المسؤولين الهنود رفضوا التهمة، وقالوا، إنها محاولة لصرف الانتباه.





وأضافت المصادر، أن هذا يمكن أن يُستخدم ضد الجهود الهندية لتأمين الإفراج عن مواطنها كولبوشان ياداف، وهو في سجن باكستاني يواجه اتهامات بالتجسس.





أوقف ياداف في مارس 2016 في ولاية بلوشستان الباكستانية المضطربة. وتؤكد السلطات الباكستانية أن جاداف أقرّ بأنه جاسوس يعمل لمصلحة الاستخبارات الهندية. لكن السلطات الهندية اتهمت باكستان "بخطفه في إيران، حيث كان يقوم بأنشطة تجارية بعد تقاعده من البحرية الهندية".





وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يأتي ذلك في ظل زيادة التوتر بين الهند باكستان القوتين النوويتين، منذ إلغاء نيودلهي في مطلع أغسطس للحكم الذاتي للجزء الذي تديره من كشمير.





واستدعت باكستان، المبعوث الهندى لديها، اعتراضاً على ما زعمته نيودلهى من أن الأوضاع فى جامو وكشمير "عادت إلى طبيعتها".





ووفقا لوكالات أنباء، قالت الخارجية الباكستانية فى بيان، إن إسلام أباد "استدعت المبعوث الهندى، وأبلغته بأن باكستان ترفض رفضاً قاطعاً المحاولات الهندية لتصوير أنّ الحياة عادت إلى طبيعتها فى جامو وكشمير، التى تحتلها الهند".

