أصالة توجه رسالة لابنها بصورة غريبة على "إستجرام"

نشرت الفنانة أصالة، صورة جديدة لابنها من خلال حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة عليها :"مامنعرف ولادنا قدّيش كبروا إلّا بالمواقف الكبيرة 🙏🏻ولودي مافي أحنّ منّ قلبه يمكن بهالعالم كلّه 😍ولافي من حلاوة كلامه ولافي من دفى مشاعره ، بياخد باله منّ كلّ شي ، بيهتمّ بعيلته وبيراعيها 🙏🏻🙏🏻مابيكفّي الولاد يكونوا كبروا وصاروا رجال بالشّكل ، لازم يكونوا كبروا بالمسؤولية وبالعطاء وبالتعاطف ، الله يحفظ لودي ويحفظكم ويحفظ ولاد النّاس كلّها ومعهم ولادي".

فى قربك

قامت مؤخرا شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بطرح ألبوم أصالة، الذي يحمل عنوان "في قربك"، وضم الألبوم 10 أغاني وهم :"نكتة بايخة، مابقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابو سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة سد، في قربك".

وحققت أغنية "سابوك" للفنانة أصالة نصري، حتى الآن أكثر من 1,027,053 مشاهدة وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كمت حققت أغنية "جابوا سيرته" حوالى 7 ملايين مشاهدة بعد أسبوعين فقط من طرحها على اليوتيوب.

مع منى الشاذلى

تحل الفنانة أصالة نصري، وابنتها "شام"، ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي يتم تقديمه على قناة cbc، وذلك يوم الأربعاء القادم،تتحدث فيه أصالة عن آخر أعمالها الفنية، وأزماتها مع بعض الفنانات.

خلاف أصالة وأحلام

بدأ الخلاف بسبب الإعلامية الكويتية فجر السعيد التي نشرت أصالة إليها صورة مقترنة بدعاء من أجل شفائها بعد دخولها في غيبوبة بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، لتقوم أحلام بالتعليق على هذا البوست و تشيد بأخلاق أصالة العالية وتسامحها و تدعو بالشفاء لـ فجر السعيد رغم مهاجمتها لها ونشوب خلافات بينهما.

وكتبت أحلام لـ أصالة:"هذا نفس الكلام اللي دائمًا أقوله لفجر عنك، أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكرًا على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك".

وردت أصالة على أحلام، قائلة: "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير.. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن".

بعد ذلك قامت أحلام بحذف أصالة من حساباتها وقامت بعمل" بلوك" لها، وهاجمت جمهور الأخيرة، لتخرج أصالة عبر أحد البرامج التليفزيونية وتقول على ما قامت به أحلام:" أحلام حبيبتي بتعمل خبطاتها الإعلامية.. الملكة حلومة.. ملكة الملوك كلن كلن"، واستكملت:" أحلام تعمل بلوك تعمل اللي بدها ياه.. تفش خلقها.. انفش خلقك حبيبتي؟، خليها تعمل بلوك يمكن هيك ترتاح.. ارتحتي الآن بيبي".

وفي كواليس برنامج "ذا فويس"، ردت أحلام على أصالة وكشفت السبب وراء خطوتها، وقالت في تصريحات تليفزيونية:" الشيء الوحيد اللي بعمله إليكي وهو حجمك عندي..بلوك، خلصنا"

وتساءلت:" لماذا أتابع شخصاً يصرح في الإعلام بانني أحرض أشخاصاً ضدها دون أن أذكر اسمه"، ووجهت أحلام رسالة لأصالة:" خلي عندك جرأة وقولي اسمي.. أنا أجرأ منك" .

وأضافت أحلام: "أصالة عايزه تعمل بلبلة ليها وتاخد جنب (كورنر) وتقول للجمهور يلا اشتموا أحلام وسبوها.. أحلام هادي بتحرض الناس ضدي.. خلي عندك جرأة وقولي إني بحرض الناس ضدك.. لكن هي ما عندها الجرأة تطلع وتقول أحلام بتحرض الناس ضدي.. على الأقل أنا أجرأ منك".

وتابعت: "هي أصالة شو بتعمل.. بتعمل متل الثعبان بتقول على فجر السعيد إنه في مطربة خليجية صاحبتها هي اللي بتحرضها على عشان تهاجمني ولما يسألوها مين تقول من غير ذكر أسماء.. ومن المعروف إن فجر السعيد هي توأمي.. وبدي أقول لك أنا لساني مو قصير أنا لساني كتير طويل" .

وعن إمكانية التصالح معها قالت:" على شو؟.. لما واحدة في وجهك تقولك بموت فيكي ومن وراكي تقول يخرب ذوقها.. لا عيب".