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"المالية": منظومة الدفع الإلكتروني توفر ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:00 م
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المالية: منظومة الدفع الإلكتروني توفر ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة
كارت ميزة لصرف الرواتب
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أحمد الشيخ
 
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بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من أول سبتمبر الحالى، إجراءات استبدال ما يقرب من ٥ ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت "ميزة" .

من جانبها أكدت داليا فوزى، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا علي ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.

البنوك التى تطرح كارت ميزة
أكدت وزارة المالية أن ١٠ بنوك مشتركة بمنظومة الدفع الالكتروني لمرتبات العاملين بالدولة ستقوم باستبدال البطاقات القديمة ببطاقات ميزة مجانا لحوالي 5 مليون موظف، واوضحت الوزارة في بيان لها أن البنوك العشرة المشتركة هم بنوك "مصر، والأهلى، والتعمير والإسكان، والعربى الإفريقى الدولى، والإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى".

 منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى
أكد عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى التعاملات المالية الحكومية منذ ٢٠٠٧، بما يُسهم فى التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ لتنظيم المدفوعات غير النقدية.

أوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ كل المدفوعات الحكومية بطريقة إلكترونية والتوقف عن استخدام الشيكات منذ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧، خاصة بعد غلق حسابات الوحدات بالبنك المركزى، البالغ عددها ٦١ ألف حساب، والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى من خلال حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، لافتًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد TSA، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، تُمَّثل عناصر الشبكة المالية للحكومة، وتستهدف إحكام الرقابة على الإنفاق الحكومى، وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة.

 كارت ميزة لصرف الرواتب

طاقات ميزة هي بطاقة المواطن، والغرض الأساسي من إصدارها هو التوسع في الشمول المالي بين شرائح المجتمع المختلفة، وتقليل تداول النقود بالسوق المحلية، وبالتالي سوف تستهدف بطاقات ميزة بأنواعها المختلفة كافة شرائح المجتمع بدءا من سن 16 عاما، وتم إصدار أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع تحمل علامة "ميزة" بالتعاون مع البنك المركزي المصري وشركة بنوك مصر خلال شهر يونيو الماضي، ومن خلال هذه البطاقة أيضًا يمكن استخراج كارت ميزة المدفوع مقدما واستلامه في الحال بصورة مستند إثبات شخصية فقط وبمصاريف إدارية بسيطة.
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