كن ذكيا.. تعرف على فنون التعامل الصحيح مع زوجتك المهملة

هناك مجموعة من النصائح التي تفيدك عزيزي الرجل في التعامل مع زوجتك المهملة، ومنها:





- تجنب اللوم والعتاب والنصح المباشر، واستبدل ذلك بالتشجيع والثناء على الإيجابيات، ولو كانت بسيطة، فالمرأة غالباً لا تتقبل التوجيه أو النصح المباشر من الزوج ولو كان حقاً. ويحثها على التغيير أن يكون هناك من يشجعها ويقف وراءها.





- استخدم أسلوب التوجيه غير المباشر معها عن طريق اصطحابها لمنازل الأقارب والأصدقاء لترى بنفسها كيف حال النساء في بيوتهن.





- حدد لها يوميا طلبات بعينها تريد منها إنجازها، وأن تكون هذه الطلبات متواضعة في البداية ثم يزداد الأمر بالتدريج.





- ساعدها في تنظيم وقتها ورسم خطط مناسبة لأداء المهام المطلوبة منها، وقم بعمل نموذج ليومها في أحد الأيام الذي تمكث فيه بالمنزل.



