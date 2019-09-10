عبد الدايم : أداء المنتخب يرضينى ..ولقاء أمريكا ببطولة العالم للطائرة صعب اليوم

قال أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير إتحاد الكرة الطائرة ورئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم رقم 16 للناشئات تحت 18 عاما التى تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجارى على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية والصالة رقم ( 2 ) بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى إن لقاء منتخبنا الذى سيقام فى الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بالإسماعيلية ضمن مباريات دور ال 16 التى تقام اليوم صعب للغاية ، نظرا لقوة المنتخب الأمريكى، وخاصة فى الضرب الساحق وحائط الصد والدفاع المنتظم ، مشيرا إلى أن منتخبنا يستطيع الفوز على المنافس الليلة لو تملك لدى اللاعبات حالة من الإصرار على تحقيق الفوز ، والإهتمام والتركيز على حائط الصد والإرسال القوى لتفكيك خطط المنافس ، مع تفادى الأخطاء التى وقعن فيهن خلال المباريات السابقة.

أضاف عبد الدايم أن المنتخب أداء ما عليه خلال مباريات دور المجموعات ، وكان باستطاعته الحصول على المركز الثانى فى المجموعة ، ولكن قلة خبرة اللاعبات فى النقاط الأخيرة من بعض الأشواط ، وخاصة فى لقاء البرازيل أمس الأثنين ، وعدم تركيز حائط الصد على الشبكة أدى إلى الخسارة وإحتلال المركز الثالث فى المجموعة الأولى ، مشيرا إلى أن منتخبنا يضم بعض لاعبات عمرهن 16 عاما ، فضلا عن أنهن اول مرة يلعبن بطولة عالم ، ولذلك خبرتهن قليلة بالمقارنة بلاعبات الدول الأخرى ، اللاتى يتمتعن بأعمار سنية أكبر من ذلك ، بالإضافة لارتفاع معدل خبرتهن ، بسبب قوة دورياتهن، والاحتكاك المستمر على مدار فترات طويلة مع منتخبات قوية ومدارس مختلفة استعداد للبطولة ، فى الوقت الذى استعد منتخبنا للبطولة منذ أربعة أشهر فقط .

أكد عبد الدايم أنه راض تماما على أداء المنتخب فى البطولة ، والذى يرتفع من مباراة إلى أخرى ، ولكن قلة الإحتكام والإعداد القوى وقلة عامل الخبرة أثر على الأداء فى مباراة البرازيل التى كانت فى متناول أيديهن ، مشددا أنه التقى باللاعبات بعد مباراة أمس وصباح اليوم وشد من ازرهن لتحقيق إنجاز للعبة ، خاصة وأن المنتخب اول مرة فى تاريخه يتأهل إلى دور ال 16 ، موضحا أن الجهاز الفنى الذى يقود المنتخب على مستوى عال بقيادة البرازيلى ماركو كيروجا المدير الفنى ، ومعه عماد نوار مدربا وحسن عثمان مدير الفريق ، وسيكون لهذا المنتخب شأن فى الكرة الطائرة المصرية خلال السنوات المقبلة .