وفد "بيرسون العالمية" يزور جامعة مصر لمتابعة انجازات مراكز الاختبارات المعتمدة بالجامعة

تستقبل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا صباح غدًا الأربعاء وفداً رفيع المستوى من مؤسسة بيرسون العالمية برئاسة السيد رود بريستو رئيس بيرسون في أفريقيا وآسيا وأوروبا والسيد أندرو فيليبس المدير الإقليمي لأوروبا وأفريقيا.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار الاتجاه الذى تنتهجه الجامعة من أجل الانفتاح على العالم الخارجى والاستفادة من الخبرات الدولية فى مجالات التعليم والتدريب والتدريس وهو التوجه الذى يتم تنفيذه تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

يصاحب وفد مؤسسة بيرسون العالمية نخبة من المدراء الإقليميين بالمؤسسة على مستوى العالم وذلك للوقوف على آخر إنجازات مراكز الاختبارات المعتمدة من جانبهم داخل الجامعة ومن المقرر أن يكون في استقبالهم أحمد كفافى مستشار رئيس مجلس الأمناء لتنمية وتطوير الجامعة ومدير عام مركز التنمية الإدارية وخالد خورشيد مدير إدارة تطوير الأعمال بمركز التنمية الإدارية ومدير مراكز الاختبارات التى تتم فى الجامعة من خلال برنامج بيرسون العالمية حيث سيتم خلال الديارة شرح وتقديم الإحصائيات التي توضح مدى نجاح مراكز الاختبارات المعتمدة بالجامعة في تقديم أعلى مستوى من الخدمة في مصر والدول المجاورة لها.

ويذكر انه في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر" تقوم حاليا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا باستخدام العديد من الانظمة الذكية المتطورة تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء لتصبح الجامعة رائدة في مجال الإبتكارات في تكنولوجيا التعليم و لتقديم الدعم الكامل لهذه المبادرة.

صرح د .محمد العزازي رئيس الجامعة بأن عام التعليم 2019 سوف يشهد طفرة تكنولوجية لرقمنة الجامعة من أجل تحويلها إلى جامعة ذكية قادرة على الإبداع والمنافسة حيث أن الجامعة حريصة على تقديم خريج للمجتمع يواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وذلك من خلال تطويع أحدث تقنيات التعليم لخدمة العملية التعليمية ورفع مستوى التدريس الجامعى.

وأشار د .أحمد طلبه نائب رئيس الجامعة الى أنه فى هذا الاتجاه يعكف مركز تكنولوجيا التعليم بالجامعة على تطوير نظم إلكترونية وتطبيقات من أجل تحسين الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة لطلابها والتحسين المستمر لأداء كلا من المحاضر والطالب حيث أن قياس مستوى استيعاب الطلاب من خلال إمتحانات نهاية الفصل الدراسي هو بمثابة تقييم إجمالي يهدف إلي تحديد مستوى الطالب ومنحه درجة في المقرر الدراسي وهذا النوع من تقييم الأداء ليس له اي دور في تحسين عمليات التدريس وتعلم الطالب لذلك قام مركز تكنولوجيا التعليم بتطوير نظام قياس أداء جديد يعتمد على استخدام الموبايل للقيام بالعديد من المهام بسهولة ويسر منها تسجيل حضور الطلاب في المحاضرات من خلال موبايل الطالب.

وأيضا قياس مدى استيعاب الطالب للأفكار الرئيسية في المحاضرة وذلك بعد إنتهاء المحاضر من شرح الفكرة وقبل الإنتقال إلى فكرة أخرى بحيث يتمكن المحاضر من معرفة نسبة الطلاب الذين استوعبوا الفكرة وبالتالي توضيحها مرة أخري أو الإنتقال إلى الفكرة التالية طبقا لمعدل الاستجابة الذي تم قياسة من خلال الموبايل في ثواني قليلة. كما يمكن أيضاً من خلال الموبايل القيام بقياس رأي الطلاب في مستوى تدريس المحاضرة وبالتالي يتم استبيان آراء الطلاب أولا بأول أثناء المحاضرات أو السكاشن أو إجراء التجارب العملية وتصحيح المسار بدلا من استبيان نهاية الفصل الذي لا يقدم أى نفع لعمليات التدريس والتعلم.

الجدير بالذكر أن هذا النظام "الذكى" تم تطويره بمعرفة د. أحمد طلبه والمهندس مهند ذكري وسوف يتم تطبيقه فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مع بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020.