ماليزيا ترسل نصف مليون قناع للوجه إلى الولاية المنكوبة بالضباب

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قال مسؤولون، إن ماليزيا أرسلت نصف مليون قناع للوجه الى ولاية "ساراواك الشرقية" وأغلقت أكثر من 400 مدرسة هناك اليوم الثلاثاء مع انتشار ضباب من حرائق الغابات.



وأشارت السلطات الماليزية إلى أن الدخان كان ينجرف من الحريق في إندونيسيا المجاورة، رغم أن إندونيسيا رفضت هذا الاتهام وقالت إن حرائق الغابات بدأت أيضًا في بلدان أخرى في المنطقة.



وأعلنت سنغافورة أن ظروفها الجوية قد تصل إلى مستويات غير صحية على مدار الـ 24 ساعة القادمة إذا استمرت الرياح في جلب التلوث، ونصحت أي شخص يشعر بأنه غير مريض بالسعي للحصول على رعاية طبية.



واشتعلت حرائق الغابات في أجزاء من جزيرة سومطرة الإندونيسية ومقاطعة كاليمانتان في بورنيو في الأسابيع الأخيرة، مما أجبر الحكومة على إرسال الآلاف من الجيش والشرطة لإطفاء النيران.



ويشكو جيران إندونيسيا بانتظام من الضباب الدخاني الناجم عن حرائق الغابات - وغالبًا ما يبدأ المزارعون بمحاولة تنظيف الأراضي لزيت النخيل ومزارع اللب.



وأوضحت وزارة التعليم الحكومية أن السلطات أغلقت 409 مدرسة في ساراواك على الجانب الماليزي من بورنيو اليوم الثلاثاء.



وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في ماليزيا (NADMA) إنها أرسلت 500.000 قناع وجه إلى الولاية، بعد أن وصل مؤشر تلوث الهواء إلى مستويات غير صحية اليوم الثلاثاء.



وشهدت منطقة ساراواك مستوى تلوث "غير صحي للغاية" بلغ 201، بينما شوهدت قراءات غير صحية في خمس ولايات ماليزية أخرى في شبه الجزيرة، حسبما ذكرت الوكالة.



ولقد عانى جنوب شرق آسيا لسنوات من نوبات الدخان السنوية الناجمة عن ممارسات القطع والحرق للمزارعين الإندونيسيين، مما أثار مخاوف بشأن الصحة وتأثيرها على السياحة.



ولكن رئيسة المنظمة المناخية (BMKG) الاندونيسية اليوم الثلاثاء شككت في تقارير ماليزيا وسنغافورة بأن الضباب الدخاني في بلديهما ناجم عن حرائق الغابات.



وتم رصد حرائق الغابات في ماليزيا والفلبين وبابوا غينيا الجديدة وفيتنام وتيمور الشرقية وتايلاند. وأضافت أن تقارير وسائل الإعلام في وقت سابق تفيد بأن وكالتها اعترفت بأن الانتشار من أجزاء من إندونيسيا يستند إلى بيان خاطئ.



وذكرت وكالة البيئة الوطنية في سنغافورة أن سنغافورة سجلت ظروفًا مشوشة قليلًا اليوم الثلاثاء بسبب استمرار الحرائق في مقاطعتي رياو وجامبي في سومطرة.



وقالت الوكالة: "بالنظر إلى توقعات جودة الهواء خلال الـ 24 ساعة القادمة، يجب على الأشخاص الأصحاء تقليل الجهد البدني الطويل أو المضني في الهواء الطلق".



وأضافت: "يجب على الأشخاص الذين لا يشعرون بصحة جيدة، خاصة كبار السن والأطفال، والذين يعانون من أمراض مزمنة في القلب أو الرئة، التماس العناية الطبية".

