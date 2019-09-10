ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كلوب يصدم جماهير ليفربول بهذا التصريح

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:00 م
Advertisements
كلوب يصدم جماهير ليفربول بهذا التصريح
كلوب
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
صرح المدير الفني الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أنه يريد الفوز في كل المباريات لتحسين مستوى لاعبيه.

وقال كلوب اليوم الثلاثاء في فرانكفورت: " أريد الفوز في كل مباراة وتحسين مستوى لاعبي فريقي يوماً بعد الآخر، وبعدها، لنرى ما سيحدث نتيجة لهذا".

وأكد كلوب: "الحصول على الألقاب لم تكن ولن تكون الحافز لي".

وفي الوقت نفسه قال كلوب (52 عاماً) إن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هو هدفه في الموسم الحالي بعد نحو ثلاثة عقود فشل خلالها ليفربول في الفوز باللقب.

وأوضح: "كنا قاب قوسين أو أدنى من الفوز به في الموسم الماضي.. خسرنا مباراة واحدة فقط على مدار الموسم، ولكن هذا لم يكن كافياً في النهاية، كان هذا قاسياً للغاية".

وحافظ مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي حيث حصد الفريق 98 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط أمام ليفربول.

واستهل ليفربول مسيرته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بشكل رائع حيث حقق الفوز في أول أربع مباريات ليتصدر الجدول برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتى.

واعترف كلوب: "من الواضح أيضاً أن أشياء كثيرة ممكنة بالنسبة لفريقي.. إحراز اللقب في الدوري الإنجليزي سيكون تأكيداً على نتيجة العمل الجاد لسنوات طويلة".

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: يورجين كلوب كلوب فوز ليفربول تصريحات كلوب
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إنجلترا
x
20:45
كوسوفو
ليتوانيا
x
20:45
البرتغال
فرنسا
x
20:45
أندورا
تصفيات كأس العالم 2022 : أفريقيا
السودان
-
x
18:00
-
تشاد
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
0
البحرين
ميانمار
0
x
13:30
2
اليابان
سنغافورة
2
x
13:45
1
فلسطين
اليمن
0
x
14:00
0
السعودية
ماليزيا
1
x
14:45
0
الإمارات
الكويت
x
17:30
أستراليا
قطر
x
18:30
الهند
مباريات ودية
عمان - أساسي
x
16:30
لبنان - أساسي
الأردن - أساسي
x
18:00
باراجواي - أساسي
تونس - أساسي
x
19:00
ساحل العاج - أساسي
أوكرانيا - أساسي
x
20:30
نيجيريا - أساسي
المغرب - أساسي
x
21:00
النيجر - أساسي