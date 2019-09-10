تناول هذه الأطعمة للتغلب على انتفاخ البطن

يعاني عدد كبير من الرجال حول العالم وبالأخص في الشرق الأوسط من مشكلة انتفاخ البطن، لذا عليك الحرص جيدًا على صحتك، ومن هذا المنطلة سنقدم لكم أطعمة مفيدة جدا للصحة وتساعدك على التخلص من الانتفاخات في أسرع وقت، وهي:





1- الزبادي





الزبادي غني بمادة "البروبيوتيك" وبه بكتيريا جيدة تعمل على تحسين الهضم وتقلل من العدوى، وهي ضرورية لصحة الأمعاء عامة، خاصة عند حدوث الانتفاخ أو الإصابة بالغازات، والزبادي كذلك غني بالبروتين وقليل الكربوهيدرات، ويمكنك تناوله مع الفاكهة الطازجة كنوع من الحلوى.





2- الزنجبيل





الزنجبيل واحد من أقدم البهارات المستخدمة لأغراض طبية في التاريخ، وهو مضاد للعدوى والالتهابات ويعالج الغازات، فهو يحتوي على إنزيمات هاضمة تساعد الجسم على تكسير البروتين، وأيضًا يهدئ الأمعاء، ويساعد على تخلص الجسم من السموم وبواقي الطعام التي تسبب الانتفاخ، وكوب من الزنجبيل الدافئ قبل أو بعد الوجبات يقيكِ من الانتفاخ نهائيًّا.





3- الموز





الموز غني بالبوتاسيوم ما يجعله مفيدًا لعلاج الغازات، وأيضًا يحمي الجسم من زيادة المياه به بسبب تناول كمية كبيرة من الصوديوم، فهو يخلص الجسم من الأملاح الزائدة، وتناول الموز بصورة مستمرة يقلل من إحساس الانتفاخ ويمنعه حدوثه.





4- الليمون





الليمون هذا العلاج القديم السحري استخدمه القدماء لعلاج نزلات البرد والكثير من الأمراض الأخرى ومنها عسر الهضم والانتفاخ، فشرب كوب من الليمون يعني زيادة الأنزيمات الهاضمة في معدتك ما يسهل الهضم ويمنع الانتفاخ بالتأكيد.





5- الكنتالوب





الكنتالوب 90% منه ماء، وهذا الماء شهي الطعم ويساعد على إرواء الجسم، ويقلل من الاحساس بالانتفاخ، وكذلك فإنه ملين طبيعي إذا كنتِ مصابة بالإمساك، ويخلص الجسم من نسب الصوديوم الزائدة نتيجة تناول كميات كبيرة من الملح.





ومن مميزات الكنتالوب عن البطيخ - على سبيل المثال - أنه يحتوي على نسب عالية من البوتاسيوم، الذي يساعد على تخليص الجسم من الصوديوم والمياه المخزنة تحت الجلد والتي تؤدي لتورم القدمين واليدين.





6- الخيار





الخيار أيضًا يحتوي على كمية كبيرة من المياه، ما يساعد على تخليص الجسم من الماء المخزن فيه والغازات كذلك، والأهم أن الخيار يحتوي على الكبريت والسيليكون اللذين يعملان كمدرات للبول، وبالتالي يتخلص الجسم من السموم المخزنة ويساعد على تنظيف الجهاز البولي.





7- البابايا



