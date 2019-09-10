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احتفالية فنية كبرى بالأوبرا لتكريم اسم الفنان الراحل حسن كامي.. الخميس

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:59 م
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احتفالية فنية كبرى بالأوبرا لتكريم اسم الفنان الراحل حسن كامي.. الخميس
حسن كامي
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أحمد رمضان متولي
 
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صورة للوفاء والعرفان بالجميل تتجسد فى احتفالية رثاء الفنان القدير حسن كامى أحد رموز ورواد الإبداع فى مجال الغناء الأوبرالى والدراما وسفير الفنون المصرية الجادة إقليميا وعالميا والتى يشارك بها العازفون العالميون الدكتورة إيناس عبد الدايم (فلوت)، رمزى يسى (بيانو) ، الدكتور حسن شرارة (فيولينة) وتقيمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الثامنة مساء الخميس 12 سبتمبر على المسرح الكبير ويحييها فرق اوبرا القاهرة، باليه اوبرا القاهرة، الرقص المسرحى الحديث، كورال اوبرا القاهرة، بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة كل من المايسترو مجدى بغدادى والايطالي ديفيد كريشنزى ومن إخراج هشام الطلى.

 

يتضمن البرنامج فاصلين؛ الأول يضم كونشيرتو الفيولينة للموسيقار عطية شرارة ومتتابعة جاز اوركسترالية للفلوت والبيانو مع ثنائى الباص والدرامز من اعداد محمد سعد باشا.

 

أما الثانى لمختارات من اهم الاوبرات الكلاسيكية العالمية يؤديها السوبرانو ايمان مصطفى – تحية شمس الدين – منى رفلة – رشا طلعت ، الميتزوسوبرانو جولى فيظى ، التينور وليد كريم ، الباريتون مصطفى محمد والباص رضا الوكيل منها كارمن ، ماكبث ، توراندوت ، روسالكا ، مدام بتر فلاى ، لوتشيا دى لامرمور ، شمشون ودليلة ، الحفل التنكرى ، لابوهيم الى جانب مشهد النصر من اوبرا عايدة ، ويتخلل الفقرات مادة فيلمية عن الراحل حسن كامى يروى خلالها بعض ذكرياته الخاصة والفنية.

 

نتيجة بحث الصور عن حسن كامي


يشار أن الراحل الفنان حسن كامى ممثل ومغنى أوبرا مصرى ينتمى للأسرة العلوية، ولد في  21 أكتوبر 1941، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، درس الغناء الاوبرالى بمعهد الكونسرفتوار الى جانب دراسات عليا موسيقية بإيطاليا، بدأ حياته الفنية عام 1963 وعمل إلى جانب ذلك بمجال السياحة والطيران ، ادى دور البطولة فيما يزيد على 270 اوبرا عالمية في مختلف الدول منها إيطاليا ، الاتحاد السوفيتي ، بولندا ، فرنسا ، الولايات المتحدة ، اليابان ، كوريا والدنمارك.


 نتيجة بحث الصور عن حسن كامي


حصل على العديد من الجوائز العالمية وشهادات التقدير ، قدمه للمسرح  الفنان الراحل محمد نوح ليعمل في مسرحية انقلاب وتلاها عده أعمال منها دلع الهوانم ، لا مؤاخذة يا منعم بعدها انطلق فى عالم الدراما وقدم مجموعة من الاعمال الدرامية الشهيرة منها انا وانت وبابا في المشمش ، البنات ، صاحب الحب ، قشتمر ، العراف  ، الخواجة عبد القادر، المك فاروق ، دمي ودموعي وابتسامتي.


 نتيجة بحث الصور عن حسن كامي سمع هوس


ومن أعماله السينمائية كونشرتو في درب سعادة ، ناصر 56 ، قليل من الحب كثير من العنف ، دموع صاحبة الجلالة ، الحب والرعب ، يا مهلبية يا وسمع هس.

 

ورحل عن عالمنا فى 14 ديسمبر عام 2018 .

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