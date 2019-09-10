بورصة دبي تربح 12.7 نقطة بختام جلسة منتصف الأسبوع
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:59 م
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نيفين سمير
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% رابحاً 12.76 نقطة ليغلق عند مستوى 2892.27 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع العقارات ، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 147.6 مليون سهم محققة ما قيمته 266.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3313 صفقة لـ 34 سهما، وارتفع 23 سهما، وانخفضت 8 أسهم، واستقرت 3 أسهم.
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.68%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاعى الاتصالات والاستثمار بنسبة 1.22%، 0.53%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 11.32%، ثم سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 6.38%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 10%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.56%.
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