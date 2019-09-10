الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل بفندق شهير بالدقي

دفعت الحماية المدينة بالجيزة، بـ١٠ سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل في فندق شهير بمنطقة الدقي، اليوم الثلاثاء.

وتلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من فندق بدائرة قسم الدقي.

ودفع اللواء هاني السعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ١٠ سيارات إطفاء بقيادة العقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء؛ للسيطرة على الحريق.

وظهرت في الفترة الأخيرة حرائق كثيرة تنوعت أسبابها من ماس كهربائي بالمكيفات وانفجارات أسطوانات الغاز، كما يلعب الإهمال دورا كبيرا في نشوب العديد من الحرائق والحوادث المنزلية ويؤدي إلى كثير من الأخطار على الأرواح والممتلكات.





لذلك تقدم الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، العديد من الإرشادات للوقاية من تلك الحرائق والتي ترصدها "الفجر" في السطور التالية وهي:





الغاز الطبيعي:

يجب أن تكون توصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعي جديدة وليست قديمة حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أي تسرب.





إجراء أعمال صيانة بشكل دوري ومنتظم لجميع توصيلات الغاز الطبيعي بداخل الشقق السكنية حتى لا يحدث أي تسرب.





عدم تشغيل الآلات الكهربائية داخل الغرفة أو إشعال عود الثقاب أو أي مصدر حراري آخر وهذا من أجل تفادي الانفجار.





إيقاف التسرب فورا بإغلاق حنفية الغاز وقطع التيار الكهربائي





يجب أن تكون أرضية المطبخ غير مفروشة من أجل تجنب سرعة الاشتعال.





الاستعانة بأجهزة الكشف عن تسريبات الغاز المعتمدة والمرخص باستعمالها.





حرائق المكيفات:

يجب أن تتوقف على ساعات متتالية لأن التشغيل المستمر دون توقف يؤدي إلى تحميل زائد على التوصيلات الكهربائية مما يسفر عنه نشوب العديد من الحريق.



