الأهلي يخشى 4 صعوبات أمام الزمالك في السوبر (تقرير)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري في الموسم الماضي، والزمالك الفائز بلقب كأس مصر يوم 20 من سبتمبر الجاري.









ويتطلع قطبا الكرة المصرية لتحقيق الفوز في هذه المباراة، والفوز بلقب بطولة قبل بداية الموسم الكروي الجديد، والذي من المقرر أن ينطلق نهاية الشهر الجاري.









الأهلي من جانبه يأمل في أفضل بداية له في الموسم الجديد بعدما خرج من كأس مصر ولم يتمكن من تحقيق اللقب، لتعويض جماهيره بالفوز بالقمة وبالبطولة الخاصة مع غريمه الزمالك.









أما أبناء ميت عقبة فيتطلعون لمواصلة الانطلاقة الرائعة مع الصربي ميتشو والتتويج بلقب السوبر وإضافة لقب أخر إلى النادي الأبيض.

وفي هذا التقرير يرصد "الفجر الرياضي" بعض الصعوبات التي ستواجه الأهلي قبل مباراة السوبر أمام الزمالك:









ضيق الوقت









يواجه الأهلي يوم 14 من الشهر الجاري فريق كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.









وتسافر بعثة الأهلي في الثانية صباح غدٍ الأربعاء من مطار القاهرة على متن الخطوط الأثيوبية حيث ستسغرق الرحلة ما يقرب من 12 ساعة تقريبًا حتى الوصول إلى غينيا.













وبالتالي فإن الأهلي سيخوض اللقاء يوم السبت المقبل على أن يعود إلى القاهرة مساء الأحد، وهو ما يعني أن الفريق سيخوض التدريبات الاثنين، لذلك فإن عامل ضيق الوقت ربما يؤثر على الأهلي في مباراة السوبر.









الإجهاد









السفر إلى البلاد الإفريقية يسبب حالة من الإجهاد لدى لاعبي كرة القدم المصرية، فالأهلي في رحلته إلى غينيا الاستوائية يحتاج لـ12 ساعة من مطار القاهرة وحتى الوصول إلى غينيا.









ونفس الأمر في رحلة العودة من غينيا الاستوائية إلى القاهرة، وهو ما يجعل الإرهاق يسبب بعض الصعوبات على الفريق الأحمر قبل قمة السوبر التي تجمعه بغريمه التقليدي الزمالك.





















الروح العالية لأبناء ميت عقبة









نجح رجال المدرب ميتشو في التتويج بلقب كأس مصر مؤخرًا بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ليتوج باللقب الثامن والعشرين في تاريخه.









وبكل تأكيد ستكون معنويات لاعبي الفريق الأبيض مرتفعة قبل مواجهة الأهلي في السوبر، وهو ما يمنحهم فرصة لتعويض الخسارة في الدور الثاني من الدوري الممتاز.













ميتشو









أصبح المدرب الصربي ميشتو المدير الفني للزمالك يُمثل نقطة قوة كبيرة في الفريق الأبيض، بعدما نجح بخطته وتكتيكه قيادة فريقه للفوز في 4 مباريات متتالية دون استقبال أي هدف.









ونجح ميتشو في فرض سيطرته على لاعبي الزمالك وتطبيق فكره الكروي، وهو ما سيصعب من مهمة الفريق الأحمر قبل مواجهة الزمالك إلا في حالة نجاح لاعبي الأهلي ومدربهم السويسري رينيه فايلر في قراءة خطة غريمه والفوز باللقاء.











