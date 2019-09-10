أيرلندا ترشح "هوجان" لقيادة محادثات التجارة في الاتحاد الأوروبي

Advertisements

رشحت الرئيسة الجديد للهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء الإيرلندي فيل هوجان لقيادة محادثات التجارة في الاتحاد الأوروبي في المستقبل، والتي قد تجعله مسؤولًا عن المفاوضات مع بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورسولا فون دير لين للصحفيين عندما كشفت النقاب عن فريقها الجديد: "أعتقد أن مفوض التجارة، الذي سيتعين عليه التعامل مع اتفاقية التجارة المستقبلية التي سنتفاوض بشأنها (مع بريطانيا)، خيار ممتاز"، مشيرة الي انه "معروف بأنه مفاوض حازم وعادل".



تتفاوض المفوضية على الاتفاقيات التجارية مع الدول والكتل الأخرى نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة. بمجرد مغادرة بريطانيا - من المقرر حاليًا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر - ستواجه لندن المهمة الطويلة والشاقة المتمثلة في إقامة علاقات تجارية جديدة مع شركائها الأوروبيين.



سوف يتعاون هوجان، الذي من المرجح أن تتعرض بلاده لضربة اقتصادية شديدة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع نائب المفاوض السابق في بريكست سابين وين، الذي تم تعيينه في يونيو مديرًا للجنة التجارية.



يشغل هوجان حاليا منصب مفوض الزراعة.



في تغريدة بعد الإعلان، قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار: "تعيين فيل هوجان كمفوض تجاري للاتحاد الأوروبي هو تطور إيجابي للغاية بالنسبة لأيرلندا. لقد سعينا للحصول على موجز اقتصادي كبير في المفوضية الأوروبية الجديدة، وأنا مرتاح جدًا لأننا حققنا ذلك ".



من المقرر أن يتولى فريق فون دير لين الجديد مهامه في الأول من نوفمبر، بمجرد قيام البرلمان الأوروبي بفحصها.



وسيقود هوجان أيضًا محادثات تجارية مع الولايات المتحدة وسط توترات عميقة بشأن قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الأوروبيين.



اتهم مسؤولو إدارة ترامب فريق المفوضية الأوروبية الحالي بالانسحاب من المحادثات بشأن اتفاق تجاري جديد ومحدود. لكن يصر فريق الاتحاد الأوروبي، بقيادة سيسيليا مالمستروم، على أن الكرة في ملعب الولايات المتحدة.



كما تم اثارة غضب ترامب بسبب التحركات العدوانية للاتحاد الأوروبي للقضاء على إساءة استخدام السوق من قبل الشركات الكبرى، ولا سيما شركات التكنولوجيا الأمريكية، والتي أدت إلى غرامات بمليارات الدولارات على شركات مثل جوجل وميكوسوفت. لكن من المقرر أن تحتفظ مفوضة المنافسة الحالية، مارغريت فيستجر، بجدول أعمالها - وتحصل على نفوذ إضافي في عرض ترويجي يجعلها تصبح نائبة رئيس تنفيذية.



و في وقت سابق، صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي ليو فارادكار في بيان مشترك إن اجتماع يوم الاثنين في دبلن كان "إيجابيا وبناء".



فقد التقوا لإجراء المزيد من المحادثات حول كيفية التعامل مع الحدود الأيرلندية بمجرد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.



يقول البيان "تم تأسيس أرضية مشتركة" ولكن لا تزال هناك ثغرات مهمة. لم يتم تقديم تفاصيل. ويضيف البيان أنهم يخططون للقاء مرة أخرى في المستقبل القريب.



برزت الحدود الأيرلندية كحجر عثرة رئيسي في المفاوضات المتوقفة.



وأكدت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون أنها ستعلق عمل البرلمان البريطاني في وقت لاحق اليوم الاثنين حتى 14 أكتوبر.



يقول المتحدث الرسمي جيمس جيمس سلاك إن البرلمان سيخضع للتعليق، في ختام أعمال اليوم.



يقول جونسون إنه يتعين على المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مع أو بدون اتفاق. ويحاول المشرعون إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد وصف البعض التعليق بأنه "انقلاب".





