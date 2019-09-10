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إليكِ الطريقة الصحيحة لتقليم الأظافر (فيديو)

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:57 م
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إليكِ الطريقة الصحيحة لتقليم الأظافر (فيديو)
تقليم الأظافر - صورة أرشيفية
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نقدم لكً سيدتي في الفيديو التالي الطريقة الصحيحة لتقليم الأظافر للحصول عليها متساوية وناعمة:

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